Tržišne vrijednosti tehnoloških kompanija posljednjih su godina dosegle sulude razine. Nvidia je jučer postala prva kompanija čija je tržišna vrijednost premašila nevjerojatnu brojku od 5 bilijuna dolara. Vrijednost od 4 bilijuna dosegli su i Apple i Microsoft, a u klubu bilijunaša nalaze se i druge tehnološke tvrtke poput Alphabeta (kompanija koja uključuje i Google), Amazona, Mete i Tesle.

Broj bilijunaša sve je veći, a osim ako ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, sloma burze ili nečeg sličnog, možda se već sljedeće godine ovom klubu pridruži još jedna kompanija koja ima dugoročni potencijal da joj tržišna vrijednost dosegne više bilijuna dolara. Riječ je o - OpenAI-u.

800 milijuna korisnika

Sve do prije nekoliko godina šira javnost nije čula niti za OpenAI, niti za njenog izvršnog direktora Sama Altmana, no situacija se radikalno promijenila nakon što su krajem 2022. godine predstavili ChatGPT. Ovaj AI chatbot svakog tjedna koristi više od 800 milijuna ljudi, a ta će brojka, jasno, rasti i dalje. OpenAI konstantno razvija i predstavlja nove i bolje modele te se širi i na druga područja poput generiranja videa i glazbe.

S obzirom na to da budućnost donosi masovnu uporabu umjetne inteligencije u sve većem broju industrija te kako će broj korisnika AI alata samo rasti, jasno je kako je potencijal za daljnji veliki rast OpenAI-a, na kojeg se danas gleda kao na predvodnika AI revolucije, ogroman.

Izvori upoznati s planovima

Treba naglasiti kako informacije o njihovom izlasku na burzu i inicijalnoj ponudi dionica (IPO) nisu službene, već su ih objavili na Reutersu, čiji su novinari razgovarali s nekoliko ljudi upoznatih sa situacijom. OpenAI navodno tijekom druge polovice sljedeće godine namjerava sve dogovoriti s regulatorima oko IPO-a, a sam izlazak na burzu planiran je 2027. godine - iako postoji mogućnost da se inicijalna ponuda dionica čak malo i ubrza pa se s trgovanjem na burzi krene već krajem sljedeće godine.

IPO nije naš fokus, tako da se ne može odrediti datum. Gradimo održivo poslovanje i unapređujemo našu misiju kako bi svi imali koristi od AGI-ja, poručili su novinarima Reutersa iz ove kompanije.

S izlaskom na burzu kompanija bi trebala dobiti mogućnost učinkovitijeg prikupljanja kapitala, što je važno za potencijalne buduće akvizicije, kao i daljnja ulaganja u infrastrukturu. Na početku cilj kompanije je prikupiti 60 milijardi dolara od IPO-a, iako bi ta brojka mogla biti i veća. Nema sumnje kako će potražnja za njenim dionicama biti jako velika.

