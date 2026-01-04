Planirate li imati djecu, nije dovoljno pobrinuti ste da ste zdravi u trenutku začeća. Briga za vaše zdravlje započinje puno prije i pri tome ne mislimo samo na reproduktivno zdravlje, već i na puno više.

Naime, znanstvenici sa Sveučilišta u Kaliforniji Riverside, proveli su istraživanje koje je pokazalo da izloženost oca mikroplastici može izazvati metaboličke poremećaje kod njegovog potomstva.

Studija objavljena u časopisu Journal of Endocrine Society pokazala je kako sitne plastične čestice, koje nastaju zagradnjom plastike, itekako utječu na naše zdravlje, a sad je dokazala kako utječu i na zdravlje sljedeće generacije.

Kako navode u studiji, izloženost plastičnim česticama (mikroplastici) može izazvati metaboličke poremećaja poput povišenog krvnog tlaka, visokog šećera u krvi i višak tjelesne masnoće.

Prilikom provođenja samog testa, istraživači su miševima davali prehranu bogatu mastima koja oponaša uobičajene nezdrave prehrambene obrasce i pojačava metaboličke rizike. Potomci miševa koji su bili izloženi mikroplastici, bili su skloniji pretilosti.

No, otkriveno je i da su ženski potomci mužjaka miševa izloženih mikroplastici bili znatno podložniji metaboličnim poremećajima od potomaka očeva koji nisu bili izloženi mikroplastici, unatoč tome što su svi potomci bili hranjeni istom prehranom s visokim udjelom masti.

Točni razlozi ovog spolno specifičnog učinka još uvijek nisu jasni, rekao je Changcheng Zhou, profesor biomedicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu UCR i glavni autor studije. U našoj studiji, ženski potomci razvili su dijabetičke fenotipove. Uočili smo pojačanu regulaciju proupalnih i prodijabetičkih gena u njihovim jetrama - gena koji su prethodno bili povezani s dijabetesom. Ove promjene nisu uočene kod muških potomaka.

Istraživači su kod ženskih potomaka uočili i smanjenu mišićnu masu uz povećanu stopu dijabetesa.

Analizom podataka, otkrili su da izloženost mikroplastici mijenjaju sastav sperme, točnije značajno mijenja profil malih RNK spermija. Za razliku od DNK, koji daje upute za stvaranje stanica, ove molekule RNK mogu djelovati poput "prigušivača za gene".

Koliko znamo, naša je studija prva koja pokazuje da izloženost oca mikroplastici može utjecati na profile malih nekodirajućih RNK spermija i izazvati metaboličke poremećaje kod potomstva, rekao je Zhou.

Zhou je naglasio da studija sugerira da utjecaj plastičnog zagađenja nije ograničen samo na pojedinca koji je izložen - ono može ostaviti biološki otisak koji predisponira djecu za kronične bolesti.

Naše otkriće otvara novu granicu u zdravlju okoliša, pomičući fokus na to kako okolina oba roditelja doprinosi zdravlju njihove djece, rekao je. Ovi nalazi iz studije na miševima vjerojatno imaju implikacije za ljude. Muškarci koji planiraju imati djecu trebali bi razmotriti smanjenje izloženosti štetnim tvarima poput mikroplastike kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svoje buduće djece.

S obzirom na to da su znanstvenici pronašli mikroplastiku gotovo u svakom kutku svijeta, jasno je da je nemoguće u potpunosti ju izbjeći. No, moguće je smanjiti svoju izloženost mikroplastici. A to znači birati prirodne i neporozne materijale poput drveta, stakla ili nehrđajućeg čelika.