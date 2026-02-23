Nakon što su iz NASA-e prvo najavili planove o lansiranju misije Artemis II 6. ožujka, administrator američke svemirske agencije Jared Isaacman prije dva dana na društvenoj mreži X napisao je kako će to lansiranje odgoditi. Razlog je problem s opskrbom helija u jednom od raketnih stupnjeva, zbog čega raketu moraju vratiti natrag u hangar i tamo napraviti potrebne popravke.

Samo lansiranje sada se očekuje kasnije ove godine, pri čemu bi to najranije moglo biti tijekom travnja.

No to ne znači da sljedeći mjesec neće biti, odnosno ne bi trebalo biti spektakularnih lansiranja raketa. Za to će se pobrinuti Elon Musk. On je prošlog tjedna potvrdio ranije spomenute planove kako će novi test (ukupno dvanaesti do sada) njihove rakete Starship biti tijekom ožujka.

Nova verzija raketnog potisnika

Ovo bi lansiranje trebalo biti posebno zanimljivo jer će se pri testiranju koristiti nova verzija Super Heavy raketnog potisnika koja bi gornji dio rakete trebala odvesti u svemir. Ta treća verzije rakete Starship trebala bi biti za jedan metar viša od svog prethodnika te bi njena visina trebala iznositi čak 124,4 metara. Osim što je viša, ova verzija ima i poboljšanje motore, a napravljene su i neke izmjene u dizajnu rakete koje bi trebale poboljšati njene općenite performanse.

Starship flies again next month

pic.twitter.com/I08L5oaRA4 — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2026

Ova bi godina trebala biti uzbudljiva za Starship jer Musk očekuje kako bi tijekom testnih lansiranja raketa trebala ispuniti više zahtjevnih ciljeva - od dosezanja orbite s letjelicom Ship, punjenja gorivom u zemljinoj orbiti te ponovnog slijetanja letjelice natrag u Boca Chicu, gdje se nalazi SpaceX-ov centar za razvoj i testiranje svemirskih tehnologija, što je ranije već postignuto s raketnim pogonom Super Heavy.

Muskova letjelica trebala bi imati važnu ulogu i u misiji Artemis III i slijetanju astronauta na Mjesec. Plan je koristiti modificiranu verziju letjelice Ship koja bi spustila dva astronauta na površinu Mjeseca, što bi trebalo biti prvo slijetanje ljudi na zemljin satelit još od 1972. godine.

Do mjesečeve orbite astronauti će letjeti svemirskom letjelicom Orion koju će NASA lansirati svojom raketom SLS, a nakon što se astronauti približe Mjesecu, trebali bi prijeći na SpaceX-ov Ship i spustiti se na Mjesec. No put do toga, što možemo vidjeti i po spomenutoj odgodi misije Artemis II pun je izazova i bit će zanimljivo vidjeti mogu li i NASA i SpaceX već do kraja sljedeće godine (za kada je sada planiran povratak na Mjesec) uspjeti riješiti sve probleme i dovršiti i usavršiti rakete za ovu povijesnu misiju ili će doći do novih odgoda

Izvor: Digital Trends