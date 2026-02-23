Korisnici društvenih mreža u Hrvatskoj posljednjih su tjedana na posebnom udaru prevaranata. Situacija je toliko ozbiljna da je upozorenje objavio i Nacionalni CERT.

Kako ističu, primijetili su pojačanu aktivnost zlonamjernih oglasa na društvenim mrežama koji pozivaju na ulaganja i pomoć s povratom ukradenog novca.

Primjeri prevarantskih oglasa (Foto: CERT)

Putem plaćenih oglasa na društvenim mrežama prevaranti se predstavljaju kao tvrtke specijalizirane za vraćanje ukradenih sredstava klijentima koji su pretrpjeli online prijevaru, a mogu Vas i osobno kontaktirati putem poziva, e-pošte ili nekog drugog kanala komunikacije. Prevarene osobe uvjeravaju u mogućnost povrata novca. Nude konzultacije, a za svoje usluge u jednom trenutku traže uplatnu novca ili odavanje bankovnih podataka kako bi oštećenim osobama ponovno ukrali novac, ističu iz CERT-a.

No, građani koji kliknu na oglas, veoma brzo saznaju da se iza tih oglasa nalaze novi prevaranti koji iskorištavaju ranjivost građana.

Umjesto povrata novca, građani najčešće ostaju bez dodatnih iznosa i budu uvučeni u nove prijevare.

Ako vas netko putem poziva traži broj tokena internet bankarstva, broj, bankovne kartice, datum do kad je ona valjana i kontrolni broj, budite sigurni da se radi o pokušaju krađe vašeg novca.

Upozoravamo građane da pomoć traže isključivo od službenih tijela, a sve sumnjive stranice koje nude usluge povrata ukradenog novca prijave Nacionalnom CERT-u na adresu incident@cert[.]hr, ističu iz CERT-a.

Također, savjetuju i kako se zaštititi od financijskih prijevara: