Kako ističu, primijetili su pojačanu aktivnost zlonamjernih oglasa na društvenim mrežama koji pozivaju na ulaganja i pomoć s povratom ukradenog novca.
Primjeri prevarantskih oglasa (Foto: CERT)
Putem plaćenih oglasa na društvenim mrežama prevaranti se predstavljaju kao tvrtke specijalizirane za vraćanje ukradenih sredstava klijentima koji su pretrpjeli online prijevaru, a mogu Vas i osobno kontaktirati putem poziva, e-pošte ili nekog drugog kanala komunikacije. Prevarene osobe uvjeravaju u mogućnost povrata novca. Nude konzultacije, a za svoje usluge u jednom trenutku traže uplatnu novca ili odavanje bankovnih podataka kako bi oštećenim osobama ponovno ukrali novac, ističu iz CERT-a.
No, građani koji kliknu na oglas, veoma brzo saznaju da se iza tih oglasa nalaze novi prevaranti koji iskorištavaju ranjivost građana.
Umjesto povrata novca, građani najčešće ostaju bez dodatnih iznosa i budu uvučeni u nove prijevare.
Ako vas netko putem poziva traži broj tokena internet bankarstva, broj, bankovne kartice, datum do kad je ona valjana i kontrolni broj, budite sigurni da se radi o pokušaju krađe vašeg novca.
Upozoravamo građane da pomoć traže isključivo od službenih tijela, a sve sumnjive stranice koje nude usluge povrata ukradenog novca prijave Nacionalnom CERT-u na adresu incident@cert[.]hr, ističu iz CERT-a.
Također, savjetuju i kako se zaštititi od financijskih prijevara:
- ne klikajte sumnjive oglase na društvenim mrežama, ni poveznice u porukama e-pošte
- ne vjerujte pozivatelju čak i ako zna neke podatke o Vama (možda ih je pronašao na internetu)
- ne uplaćujte novac nepoznatim osobama
- NE dijelite podatke bankovne kartice ni TOKEN internet bankarstva!
- za uplatu na Vaš račun platitelju je potreban samo IBAN
- nema brze i lake zarade
- ako smatrate da ste nasjeli na prijevaru i ako ste dali bankovne podatke, odmah se obratite svojoj banci i policiji
- ne vjerujte komentarima na društvenim mrežama jer ih mogu pisati i sami prevaranti, a sve sumnjive ponude istražite drugim kanalima komunikacije