Njemački kancelar Friedrich Merz podržao je zahtjev za zabranu društvenih mreža za mlađe od 14 godina što je zatražio i njegov koalicijski partner Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD), objavljeno je u srijedu.

U situaciji u kojoj 14-godišnja djeca po pet sati dnevno provode uz zaslon mobitela i kada se kompletna socijalizacija provodi kroz društvene mreže ne smijemo se čuditi kada ta ista djeca pokazuju zaostatke u osobnom razvoju i socijalizaciji, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU) u političkom podcastu.

Merz je rekao kako, iako je generalno protiv zabrana, „simpatizira“ s prijedlogom manjeg partnera u koalicijskoj vladi, Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD) koja je proteklih dana iznijela zahtjev za strogim reguliranjem korištenja društvenih mreža kod mladih uz potpunu zabranu za mlađe od 14 godina.

U prvom planu mora stajati pitanje kako zaštititi djecu u dobi u kojoj moraju prije svega imati vremena za igru, učenje i koncentraciju na školu, rekao je Merz.

I njegova stranka CDU će se sljedećeg vikenda na redovnoj stranačkoj konvenciji u Stuttgartu baviti pitanjem zabrane i ograničavanja društvenih medija za djecu i mlade.

Pokrajinski ogranak CDU-a za Schleswig-Holstein donosi zahtjev za izmjenu zakona koja bi omogućila zabranu društvenih medija za mlađe od 14 godina i strogu kontrolu pristupa za mlađe od 16.