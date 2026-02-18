Iako se Apple nije proslavio po pitanju umjetne inteligencije, odnosno razvoja ove tehnologije i njene implementacije u svoje proizvode i usluge, u budućnosti ipak možemo očekivati promjene. Prvi korak u tom smjeru napravljen je najavom suradnje s Googleom i korištenja njihova AI modela Gemini, a kompanija sada priprema i sljedeće korake koji se odnose na - hardver.

Prema novom izvještaju Bloomberga, Apple aktivno razvija tri nova proizvoda u kojima će veliki fokus biti upravo na umjetnoj inteligenciji. Ove informacije pokazuju kako na tehnološkom tržištu pušu neki novi vjetrovi te da se kompanije polako počinju eksperimentirati s novim vrstama hardvera, odnosno da njihov najveći fokus više nije na klasičnim uređajima koje su korisnici masovno kupovali tijekom proteklog desetljeća - telefonima, tabletima, slušalicama i satovima.

Svi uređaji povezivat će se s iPhoneom

Ta tri nova uređaja koje Apple priprema su pametne naočale, poseban AI privjesak koji bi trebao služiti kao produžetak iPhonea te uređaj koji već postoji, no njegova bi se uloga trebala znatno promijeniti s podrškom za umjetnu inteligenciju - AI AirPods. Sva ova tri uređaja, barem na početku, trebat će se povezati s iPhoneom kako bi mogla raditi.

Iako glasine o Appleovim naočalama mrežom kruže dugo godina, čini se kako smo ipak sve bliže trenutku u kojem će kompanija predstaviti konkretan uređaj.

Appleove pametne naočale trebale bi imati kameru, mikrofon, podršku za Siri i drugu naprednu tehnologiju tako bi se s njima mogli obavljati i telefonski pozivi te “poduzimati akcije ovisno o okruženju”. Čini se kako u Appleu smatraju kako će njihova glavna uloga biti u snimanju korisnička okruženja te korištenja AI-a u iskorištavanju tih podataka. Ovakve bi naočale mogle biti posebno korisne prilikom navigacije koja će biti preciznija jer će naočale moći govoriti korisniku gdje točno moraju skrenuti (npr. iza trafike, velikog nebodera i slično).

Novi model slušalica također bi trebao imati ugrađenu kameru te podršku za AI koja bi, slično kao i naočale, pratila što se događa oko korisnika te bi odgovarala na pitanja na temelju toga. Npr., ako ste na putovanju i gledate neku poznatu zgradu, muzej ili slično, možete upitati slušalice o kojoj je građevini riječ, kao i neke detalje o njoj. Dakle, cilj je da korisnik dobije neke informacije i pomoć u određenim situacijama bez potrebe za vađenjem telefona, sve samo kroz razgovor sa slušalicama.

Treći uređaj trebao bi biti neka vrsta privjeska koji bi se nosio oko vrata ili bi se mogao zakačiti na odjeću. Imao bi kameru koja bi stalno pratila sve što se događa oko korisnika, kao i mikrofon te podršku za Siri, kako bi se tom gadgetu mogle davati glasovne upute. Na ovom se uređaju još radi i, prema posljednjem izvještaju, od spomenuta tri uređaja, najmanja je mogućnost da će Apple na kraju predstaviti upravo taj nosivi privjesak.

Izvor: Mashable

