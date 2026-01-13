Apple je sredinom prošle godine ambiciozno najavio Apple Intelligence te novitete koje pripremaju za svoju glasovnu asistenticu Siri. No sa svojim AI tehnologijom nisu se proslavili, o čemu smo već pisali, a novu i sposobniju verziju Siri na kraju su morali odgoditi jer nisu postigli napredak koji se od njih očekivao.

Tim Cook je, očito, shvatio kako nemaju dovoljno znanja i iskustva da na tržištu ponude proizvod koji bi mogao konkurirati najjačim tvrtkama pa se, umjesto razvoja vlastite tehnologije, odlučio na suradnju s nekim tko godinama razvija umjetnu inteligenciju - Googleom.

Inovativna iskustva

Nakon pažljive procjene, utvrdili smo da Googleova tehnologija pruža najbolju osnovu za Apple Foundation modele i uzbuđeni smo zbog inovativnih novih iskustava koja će otkriti našim korisnicima, stoji u izjavi za javnost Applea.

Partnerstvo koje je dogovoreno bit će bazirano na Googleovom Geminiju i cloud tehnologiji, a modeli će se pokretati na Appleovim uređajima i Appleovim Private Cloud Compute serverima, pri čemu su iz kompanije naglasili kako to neće utjecati na privatnost na koju su korisnici ove tvrtke navikli.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

Ova suradnja, dakle, ne odnosi se samo na Siri, već i na brojne druge Appleove AI značajke, iako do sada nisu objavili nikakve detalje o specifičnim opcijama koje možemo očekivati. Ipak, to su svakako dobre vijesti za Apple i korisnike njihovih uređaja koji će napokon dobiti naprednije AI opcije. Prve plodove ovog partnerstva mogli bi vidjeti već za nekoliko mjeseci jer su iz Applea ranije najavili kako novu i napredniju verziju Siri pripremaju za ovaj ožujak ili travanj, a među inim, trebala bi uključivati bolje razumijevanje osobnog konteksta korisnika, prepoznavanje onog što se prikazuje na ekranu, kao i dublje kontrole unutar aplikacija.

Ova vijest o suradnji tehnoloških divova nije iznenađenje jer su se već sredinom prošle godine pojavile informacije o pregovorima Applea s Googleom oko korištenja Geminija za novu verziju Sirija.

Google prestigao Apple

Osim Applea, i Google je loše startao sa svojim AI modelima, no kompanija je većinu problema s vremenom riješila, a neki stručnjaci su pohvalili Gemini 3 za kojeg kažu da je nadmašio posljednji model ChatGPT-a. Na krilima odličnog poslovanja, što uključuje i veliki napredak na polju umjetne inteligencije, Alphabet, kompanija koja uključuje i Google, premašila je vrijednost od 4 bilijuna dolara, a prošli su tjedan, prvi put nakon 2019., po tržišnoj vrijednosti prestigli i - Apple.

Inače, Apple ima dogovor s OpenAI-jem oko integracije ChatGPT-a u Siri i Apple Intelligence i bit će zanimljivo vidjeti hoće li zbog Googlea doći do nekakvih promjena u ovom partnerstvu, iako iz Applea kažu da, barem trenutačno, suradnja s Googleom neće imati utjecaj na taj prethodni dogovor.

Izvor: CNBC