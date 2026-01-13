U Kini danas u kućama i stanovima milijuni ljudi žive sami, a ta bi se brojka do kraja ovog desetljeća mogla popeti do čak 200 milijuna, pokazalo je jedno istraživanje koje su objavili na državnom Global Timesu. Uz tako veliki broj samaca postoji bojazan da, ako im se nešto dogodi, možda za to nitko neće saznati pa im neće moći pomoći.

Podaci o popularnosti jedne aplikacije na kineskom tržištu pokazuju kako je sve više Kineza toga svjesno, odnosno da strahuju od takvog scenarija. Riječ je o aplikaciji prilično bizarnog imena “Are You Dead”, čiji je zadatak upravo to, provjeriti je li osoba koja živi sama - živa.

Prva na App Storeu

Ova je aplikacija trenutačno na prvom mjestu među plaćenim aplikacijama u kineskom App Storeu, a njena cijena iznosi nešto više od jednog dolara. U opisu aplikacije stoje kako je to lagani sigurnosni alat napravljen za ljude koji žive sami, kako bi im takav samački život bio sigurniji.

Kada se preuzme, korisnici prvo trebaju dodati podatke o kontaktu za hitne slučajeve, a nakon toga potrebno je svakog dana otvoriti aplikaciju i unutar nje pritisnuti virtualnu zelenu tipku. Time dajete aplikaciji do znanja da je sve OK, odnosno to je odgovor na pitanje iz samog imena aplikacije.

Ako dva dana zaredom ne kliknete zelenu tipku, aplikacija će trećeg dana poslati mail osobi koja je navedena kao kontakt za hitne situacije.

Ideja koju su imali kreatori “Are You Dead” je prilično zanimljiva, no nije teško zamisliti kako bi mnogima s vremenom moglo dosaditi svakog dana dodirivati zelenu tipku ili bi mogli jednostavno zaboraviti na to. No s druge strane, ako zaista dođe do nekog zdravstvenog problema pa osoba ne može ustati ili kontaktirati bližnje, ta bi joj aplikacija mogla spasiti život.

Popularna i u SAD-u

Ekipa koja je razvila ovu aplikaciju iznenađena je s velikom popularnošću te su najavili razvoj novih značajki poput opcija za komunikaciju, kao i onih prilagođenih starijim osobama. S obzirom na to da je dio korisnika kritizirao bizarno ime aplikacije, razmatraju i promjenu imena.

Aplikacija je naročito popularna u Kini koja osjeća posljedice dugoročne politike jednog djeteta te starenja stanovništva, kao i brze urbanizacije zbog koje su se mnogi odselili od svojih obitelji u gradove i sada žive samačkim životom. “Are You Dead” je popularan i u SAD-u gdje je aplikacija dostupna pod imenom Demumu te se nalazi na šestom mjestu među plaćenim aplikacijama, no za popularnost u Americi također su dijelom zaslužni Kinezi, tj. migranti koji tamo žive.

Izvor: Gizmodo

