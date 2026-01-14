Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) pokrenuo je projekt FSB LINK, koji gospodarstvu omogućuje brz i jednostavan pristup vrhunskoj opremi i stručnom znanju Fakulteta.

Kako su istaknuli s FSB-a, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 12. siječnja 2026. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, kao jedan od 13 ugovora odabranih u sklopu poziva za profesionalizaciju istraživačkih centara. Projekt se provodi unutar nacionalnog programa DIGIT, koji, uz potporu Svjetske banke, modernizira hrvatski sustav inovacija i vrijedan je 349.400 eura.

Objašnjavaju kako je FSB LINK (Professionalization of Research Infrastructure Management at FSB) usmjeren na profesionalizaciju upravljanja laboratorijima kako bi suradnja s privatnim sektorom bila brža, transparentnija i učinkovitija. Aktivnosti uključuju digitalizaciju inventara opreme, uvođenje standardiziranih protokola za pružanje usluga te sustavnu edukaciju osoblja. Time se znanstvenicima oslobađa više vremena za izravan rad na tehničkim inovacijama i razvojnim projektima s industrijom. Projekt će pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marka Švace trajati 32 mjeseca.

U središtu projekta je digitalna platforma Labs Catalogue, koja će objediniti resurse svih 54 laboratorija Fakulteta. Platforma će gospodarstvenicima ponuditi izravan i jasan uvid u dostupnu visokovrijednu opremu i znanstvene i složene stručne usluge te funkcionirati kao jedinstvena točka pristupa (one-stop shop).

Poseban naglasak stavljen je na Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije (CRTA) te Regionalni centar za laboratorijska istraživanja u hidromehanici (ORCHID). Ovi se centri kroz projekt dodatno pozicioniraju kao središnja mjesta za rješavanje najsloženijih izazova; od napredne robotike i inteligentnih sustava do hidrodinamike i održivog pomorskog prometa.

Na svečanoj dodjeli, dekan FSB-a prof. dr. sc. Zdenko Tonković obratio se nazočnima uime svih dobitnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, istaknuvši važnost ove reforme za cijeli sustav:

Cilj nam je riješiti izazove nedovoljno iskorištene infrastrukture i nedostatka poslovno orijentiranog pristupa u radu istraživačkih centara. Javne institucije više ne smiju biti pasivni promatrači, već motori digitalne i zelene transformacije Hrvatske.

Poručuju kako će kroz razvoj standardiziranih modela ugovora i jačanje zaštite intelektualnog vlasništva, FSB LINK ubrzati put znanstvenih rješenja do tržišta.