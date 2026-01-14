Tehnološke kompanije poput Googleova Wayma pokazale su koliko je do sada tehnologija autonomne vožnje napredovala. Njihova su vozila, odnosno robotaksiji iznimno pouzdani te bez većih problema mogu voziti gradskim cestama i autocestama. Savršena, naravno, nisu, no u odnosu na ljudske vozače, statistika je značajno na strani tehnologije koja se pridržava prometnih pravila i rijetko griješi.

No videozapisi dostavnih autonomnih vozila iz Kine pokazuju kako nisu sve kompanije dostigle isti stupanj razvoja i napretka. Videozapisi koji se proteklih nekoliko dana šire Instagramom i društvenom mrežom X u isto su vrijeme i smiješni i strašni.

Neke situacije izgledaju toliko nevjerojatno da je bila potrebna provjera kako bi se uvjerili da nije riječ o AI videozapisima, već o stvarnim videima. Dovoljno je pogledati videoisječak s X-a ubačen u ovaj tekst i svima će biti jasno zašto je bila potrebna ta provjera.

Divljanje autonomnih kombija

Autonomni dostavni kombiji doslovno divljaju po gradovima - probijaju se kroz nedavno postavljeni beton, voze po pločnicima, nestabilno jure po cestama, blokiraju promet, a jedan video prikazuje kombi koji po autocesti vuče oboreni motor koji je zapeo na blatobranu. Tragikomična je i scena u kojoj se autonomni kombi na raskrižju nije pomaknuo kada se na semaforu pojavilo zeleno svjetlo pa je iz kamiona iza izašao vozač koji ga je udario nogom i kamion se tek onda pokrenuo.

In China, driverless delivery vans have become a total meme, they plow through crumbling roads, fresh concrete, motorcycles, anything.



Nothing stops them. pic.twitter.com/0t8W6lCKIk — Klara (@klara_sjo) January 11, 2026

Na forumima i društvenim mrežama šokirani korisnici pitaju kako je uopće moguće da su kineske vlasti dopustile takvim vozilima kretanje cestama i sudjelovanje u prometu s ostalim automobilima kojima upravljaju ljudi. Ta vozila predstavljaju hazard na cestama i čini se kako je samo pitanje vremena dok ne sudjeluju u nekoj većoj nesreći.

Jedna od kompanija koja pruža usluge autonomne dostave, a čije kombije možemo vidjeti na ovim videima je Neolix. Njihova vozila imaju četvrtu razinu autonomije (dakle, kao i Waymovi robotaksiji) te koriste kamere, senzore i umjetnu inteligenciju za kretanje po gradovima. Video u kojem vozilo vuče skuter po cesti, čini se, pokazuje na pogrešku u programiranju ili senzorima koji nisu prepoznali “manju” prepreku.

Videozapisi iz Kine samo su još jedan podsjetnik kako je, usprkos velikom postignutom napretku, ova tehnologija daleko od savršene i nepogrešive te je potrebno još puno razvoja i testiranja kako bi jednog dana robotaksiji i autonomna vozila zaista mogli postati svakodnevica na cestama.

