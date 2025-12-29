Kada je Google prije 15-ak godina krenuo s razvojem autonomnih automobila, ta se tehnologija činila kao iz nekog znanstveno-fantastičnog filma. U to vrijeme se ideja da bi računala mogla upravljati vozilima jednako dobro, odnosno bolje u odnosu na ljude činila nevjerojatnom i poput scenarija iz daleke budućnosti.tri vijesti o kojima se priča Super pametan materijal Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke Dakle, i to je sad moguće VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno Zapad opet šokiran Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
No pokazalo se kako takva budućnost ipak nije bila tako daleka jer se već neko vrijeme njihovi robotaksiji voze cestama nekoliko američkih gradova (uskoro stižu i u Europu) te prevoze putnike koji za takve vožnje plaćaju. Njihova popularnost sve je veća, a autonomna vozila pokazala su se iznimno pouzdanim i sigurnim, iako naravno, ne i bez mana.
Takva je tehnologija iznimno napredna i kompleksna, a robotaksiji kojima upravljaju računala su prilično skupi, što se i podrazumijeva s obzirom na to da je riječ o vozilima u kojima nema vozača. No koliko god ta tehnologija bila napredna i skupa, postoje neke banalnosti i sitnice kojima nije dorasla.
Ne kreće ako vrata nisu dobro zatvorena
Jedna od njih je - zatvaranje vrata. Naime, nakon što putnik izađe iz robotaksija i ne zatvori vrata dobro, to vozilo se odmah izbacuje iz prometa jer je vožnja s otvorenim vratima opasna, a ne postoji mehanizam s kojim bi se vrata mogla sama zatvoriti. U tom slučaju, u pomoć dolaze - ljudi.
U San Franciscu i drugim gradovima tako postoje male spasilačke ekipe koje će pomoći robotaksijima u situacijama kada zapnu u prometu. Dakle, ako putnik ne zatvori dobro vrata, ako se sigurnosni pojas u vozilu zaglavi ili ako se robotaksiju isprazni baterija, Waymo u pomoć zove ljude koje kontaktira putem posebne aplikacije Honk. Riječ je o aplikaciji koja vozače, kao i robotaksije povezuje s vučnim službama i osobama koje pružaju asistenciju na cestama.
Npr. ako vrata robotaksija nisu zatvorena, netko mora doći i zatvoriti ta vrata. Tu će uslugu Waymo platiti između 22 i 24 dolara. Nije loša zarada za jedan potez rukom.
Postoje i druga rješenja
Cifre za vuču i odvođenje robotaksija koji ostane bez baterije ili naiđe na neke druge probleme puno su veće, a Waymo takve usluge koristi više puta tjedno. Kako flota robotaksija bude rasla i širila se na druge gradove, rast će i broj intervencija, čime će se otvoriti jedno novo tržište na kojima će se moći dodatno zaraditi novac.
Prema poznatom američkom ekonomistu s UCLA-a Keithu Chenu, postoji jednostavniji i jeftiniji način na koji bi Waymo mogao riješiti ovaj problem. Naime, mogli bi se povezati s vozačima Ubera i Lyfta koji bi, kada su u blizini robotaksija na kojem nisu zatvorena vrata, mogli izaći iz svojih vozila i zatvoriti vrata. Tako bi se Waymov problem riješio puno brže, a i cijena bi svakako bila niža.
Još jedan način na koji se može riješiti problem zatvaranja vrata jest korištenjem automobila kineske tvrtke Zeekr koje trenutačno testiraju, a koja imaju klizna vrata koja se automatski otvaraju i zatvaraju.
Izvor: Digital Trends