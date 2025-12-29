Kada je Google prije 15-ak godina krenuo s razvojem autonomnih automobila, ta se tehnologija činila kao iz nekog znanstveno-fantastičnog filma. U to vrijeme se ideja da bi računala mogla upravljati vozilima jednako dobro, odnosno bolje u odnosu na ljude činila nevjerojatnom i poput scenarija iz daleke budućnosti.

No pokazalo se kako takva budućnost ipak nije bila tako daleka jer se već neko vrijeme njihovi robotaksiji voze cestama nekoliko američkih gradova (uskoro stižu i u Europu) te prevoze putnike koji za takve vožnje plaćaju. Njihova popularnost sve je veća, a autonomna vozila pokazala su se iznimno pouzdanim i sigurnim, iako naravno, ne i bez mana.

Takva je tehnologija iznimno napredna i kompleksna, a robotaksiji kojima upravljaju računala su prilično skupi, što se i podrazumijeva s obzirom na to da je riječ o vozilima u kojima nema vozača. No koliko god ta tehnologija bila napredna i skupa, postoje neke banalnosti i sitnice kojima nije dorasla.

Ne kreće ako vrata nisu dobro zatvorena

Jedna od njih je - zatvaranje vrata. Naime, nakon što putnik izađe iz robotaksija i ne zatvori vrata dobro, to vozilo se odmah izbacuje iz prometa jer je vožnja s otvorenim vratima opasna, a ne postoji mehanizam s kojim bi se vrata mogla sama zatvoriti. U tom slučaju, u pomoć dolaze - ljudi.

U San Franciscu i drugim gradovima tako postoje male spasilačke ekipe koje će pomoći robotaksijima u situacijama kada zapnu u prometu. Dakle, ako putnik ne zatvori dobro vrata, ako se sigurnosni pojas u vozilu zaglavi ili ako se robotaksiju isprazni baterija, Waymo u pomoć zove ljude koje kontaktira putem posebne aplikacije Honk. Riječ je o aplikaciji koja vozače, kao i robotaksije povezuje s vučnim službama i osobama koje pružaju asistenciju na cestama.

Npr. ako vrata robotaksija nisu zatvorena, netko mora doći i zatvoriti ta vrata. Tu će uslugu Waymo platiti između 22 i 24 dolara. Nije loša zarada za jedan potez rukom.

Postoje i druga rješenja

Cifre za vuču i odvođenje robotaksija koji ostane bez baterije ili naiđe na neke druge probleme puno su veće, a Waymo takve usluge koristi više puta tjedno. Kako flota robotaksija bude rasla i širila se na druge gradove, rast će i broj intervencija, čime će se otvoriti jedno novo tržište na kojima će se moći dodatno zaraditi novac.

Prema poznatom američkom ekonomistu s UCLA-a Keithu Chenu, postoji jednostavniji i jeftiniji način na koji bi Waymo mogao riješiti ovaj problem. Naime, mogli bi se povezati s vozačima Ubera i Lyfta koji bi, kada su u blizini robotaksija na kojem nisu zatvorena vrata, mogli izaći iz svojih vozila i zatvoriti vrata. Tako bi se Waymov problem riješio puno brže, a i cijena bi svakako bila niža.

Još jedan način na koji se može riješiti problem zatvaranja vrata jest korištenjem automobila kineske tvrtke Zeekr koje trenutačno testiraju, a koja imaju klizna vrata koja se automatski otvaraju i zatvaraju.

Izvor: Digital Trends