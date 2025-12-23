Nakon što su se robotaksiji proširili američkim i kineskim gradovima, sada je vrijeme da automobili budućnosti osvoje i Europu. Dok su pojedinačna testiranja već najavljena na nekim tržištima, tehnološke kompanije najveće planove imaju za engleski glavni grad. Već smo pisali kako tijekom 2026. možemo očekivati prve robotaksije Wayma i Wayvea u Londonu, a sada su slične planove najavili i Uber i Lyft.

Ove kompanije, naravno, nemaju svoje autonomne automobile te na robotaksi servisu moraju surađivati s drugim tehnološkim tvrtkama koje razvijaju sama vozila. Za London, i Uber i Lyft planiraju surađivati s kineskom tvrtkom Baidu. Njihov robotaksi servis Apollo Go već prilično uspješno prevozi putnike u više kineskih gradova te su već obavili milijune vožnji u automobilima bez vozača.

Povodom dogovora o partnerstvu s Baiduom, iz Ubera su izrazili zadovoljstvo što će ubrzati vodeću poziciju Velike Britanije u budućnosti mobilnosti te će stanovnicima Londona od sljedeće godine omogućiti još jedan siguran i pouzdan način putovanja.

Potrebne su dozvole

Prije nego se njihovi robotaksiji pojave na cestama Londona, Uber i Lyft prvo trebaju dobiti dozvolu regulatornih tijela za testiranje tih vozila.

Prema Heidi Alexander, državnoj tajnici za promet Velike Britanije, to je samo još jedan znak povjerenja prema njihovim planovima za samovozeće automobile. Planiramo da će autonomni automobili prevoziti putnike od proljeća, u okviru našeg pilot-projekta - koristeći ovu tehnologiju na siguran i odgovoran način kako bi transformirali putovanja, komentirala je.

Partnerstvo Lyfta s Baidom ne odnosi se samo na Veliku Britaniju, već su ranije postigli dogovor i o testiranju robotaksija i na njemačkom tržištu. Prema izvršnom direktoru tvrtke Davida Risheru, ako dobiju odobrenje regulatora, dogodine će krenuti s testiranjima prve flote od nekoliko desetaka automobila, s planovima skaliranja broja autonomnih vozila na stotine.

Stručnjak spušta loptu na zemlju

No kako upozorava Jack Stilgoe, profesor znanosti i tehnoloških politika na University Collegeu u Londonu, automobili bez vozača ne mogu se samo tako proširiti i skalirati poput drugih digitalnih tehnologija. Postoji razlika između nekoliko testnih vozila koja koriste javne ulice kao svoj laboratorij i potpuno razvijenog, proširenog sustava koji postaje prava prijevozna opcija za ljude, objasnio je za BBC.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će reagirati stanovnici tog grada jednom kada se autonomni taksiji pojave na cestama Londona. Naime, prema jednom ranije istraživanju, čak 60 posto stanovnika ne bi se osjećali ugodno vozeći se u taksijima u kojima nema vozača te 85 posto njih kaže kako bi se odlučili na vožnju u taksiju s ljudskim vozačem, pod istim cijenama i okolnostima.

