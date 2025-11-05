Brojni stručnjaci upozoravaju kako će s daljnjim razvojem i masovnom primjenom umjetne inteligencije mnogi ostati bez posla i to u zanimanjima koja su se sve do prije nekoliko godina smatrala sigurnim od tehnologije. No dugoročno, tehnologija i robotika mogli bi ljudima zaprijetiti na brojnim frontovima. Jedan od njih su i - vozači.

Iako je riječ o radnom mjestu s velikim deficitom zaposlenika, budućnost bi mogla donijeti situaciju u kojoj ne samo da profesionalni vozači neće biti potrebni, nego možda niti ljudi neće voziti automobile. Umjesto njih, to će raditi tehnologija, odnosno napredni računalni sustavi. Da je tako nešto moguće već možemo vidjeti na primjerima robotaksija Wayma ili Baidua, a u budućnosti bi takva autonomna vozila mogla postati uobičajena.

Ljudi će biti domaćini u vozilima kojima upravlja tehnologija?

Jasno je kako smo od takve smo budućnosti prilično udaljeni - ne govorimo o godinama, već možda o desetljećima te se polako ipak bližimo situaciji u kojoj će se na cestama, pored klasičnih automobila, voziti i robotaksiji.

A ako će taksijima upravljati računala, pitanje je što će onda raditi ljudi, odnosno vozači. O tome je u jednom podcastu govorio izvršni direktor Lyfta David Richer. On kaže kako će se uloga ljudi u taksijima promijeniti te bi oni od vozača mogli postati neka vrsta, kako ih je nazvao, poslužitelja ili domaćina. Njihova bi uloga mogla biti različita - pomagali bi putnicima s prtljagom, mogli bi im posluživati hranu i piće, brinuti se o njihovom iskustvu tijekom vožnje, davati preporuke i slično. Mislim da će postojati zabavne stvari koje će ljudi raditi u automobilima, a koje se ne odnose samo na vožnju. To je pripremanje pića, pričanje priča, biti domaćin, komentirao je.

Hibridni period

Kako će do tada proći još dosta vremena, nije teško zaključiti kako će do tada i robotika značajno napredovati i pitanje je hoće li takve usluge u biti moći obavljati roboti (bilo da je riječ o humanoidnim robotima ili specijaliziranim uređajima) umjesto ljudi.

Risher kaže kako dugo vremena možemo očekivati i jedan hibridni period u kojem će ceste dijeliti automobili s ljudskim vozačima i robotaksiji, ali bi na kraju prevlast trebala uzeti autonomna vozila. Za one koji se brinu da bi im robotaksiji mogli uzeti posao, šef Lyfta kaže kako će im se s autonomnim vozilima otvoriti novi način za dodatnu zaradu te je spomenuo mogućnost da vozači daju svoje autonomne automobile na Lyftovu platformu. Dok vozila sama taksiraju, oni sjede doma ili su na poslu i dodatno zarađuju. Pri tome treba naglasiti kako Lyft ne razvija vlastitu autonomnu platformu, već surađuje s tvrtkama poput Wayma i Baidua.

Sličnu ideju ranije je spominjao i Musk za vlasnike Teslinih vozila. Jednom kada budu imale softver koji u potpunosti može sam upravljati Teslama (što je stvar i tehnologije i regulative), oni će svoja vozila moći uključiti u Muskovu mrežu robotaksija i zarađivati od toga.

Izvor: Business Insider