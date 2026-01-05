Uoči početka CES 2026. u Las Vegasu, Samsung je javnosti predstavio svoju viziju „Companion to AI Living”. U fokusu je, kao što ime kaže, bila umjetna inteligencija kao temeljna filozofija tvrtke Samsung: osnova koja povezuje istraživanje i razvoj (R&D), razvoj proizvoda, operacije i korisničko iskustvo tvrtke.

TM Roh, izvršni direktor i voditelj odjela Device eXperience (DX) tvrtke Samsung istaknuo je da, zahvaljujući opsežnom, povezanom i AI-om osnaženom ekosustavu, Samsung korisnicima može ponuditi istinsko iskustvo AI suputnika u svakodnevnom životu. Takav pristup korisnicima omogućuje više od osnovnih funkcija tehnologije te stvara prilike za pronalazak smislenijih trenutaka posvuda.

Samsung gradi ujedinjenije i osobnije iskustvo kroz mobilne uređaje, zaslone, kućanske uređaje i usluge, izjavio je TM Roh.

Zaslon dobiva novu dimenziju

SW Yong, predsjednik i voditelj poslovanja Visual Display (VD) u tvrtki Samsung Electronics, te Sukhmani Mohta, glavna direktorica marketinga i partnerstava VD poslovanja u Samsung Electronics America, predstavili su kako zasloni tvrtke Samsung kombiniraju hardversku izvrsnost i vizualnu inteligenciju kako bi pružili istinskog suputnika za zabavu.

Središnje mjesto u liniji zaslona zauzima 130-inčni Micro RGB, za koji iz Samsunga kažu da predstavlja golem iskorak u veličini i kvaliteti slike. Micro RGB od 130 inča označava novu eru boja, a njegov dizajn Timeless Frame minimizira distrakcije i dopušta slici da bude u središtu. Mikro-veliki RGB izvor svjetla omogućuje iznimnu kvalitetu slike, pri čemu svaka mikroskopska crvena, zelena i plava dioda svijetli neovisno kako bi proizvela boje u njihovom najčišćem i najprirodnijem obliku. Micro RGB AI Engine Pro omogućuje preciznu kontrolu RGB boja i stvara izuzetno živopisnu kvalitetu slike u svakoj sceni.

Uz Vision AI Companion (VAC) korisnici mogu dobiti preporuke što gledati, što jesti i koju glazbu slušati, čime se TV iskustvo proširuje daleko izvan samog gledanja.

Za ljubitelje nogometa, AI Soccer Mode Pro pruža nogometni doživljaj kroz AI prilagodbu slike i zvuka na razinu stadiona. AI Sound Controller Pro omogućuje povećavanje ili smanjivanje glasnoće publike, komentatora ili pozadinske glazbe, stvarajući personalizirano audio iskustvo za TV emisije i filmove. Korisnici jednostavno mogu uputiti glasovne zahtjeve, a svaki televizor opremljen VAC-om – uključujući Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED i UHD TV – kontekstualno ih izvršava.

VAC omogućuje korisnicima i pronalazak recepata za jela koja vide na TV-u jednostavnim pitanjem te koristi najnovije informacije kako bi preporuke uskladio sa zdravstvenim i fitness ciljevima. VAC također nudi funkcionalnost na više uređaja, šaljući preporučene recepte izravno na druge uređaje, poput novopredstavljenog The Movingstylea, dizajniranog za lako kretanje po domu i kuhinji, čime se postiže potpuno integrirano iskustvo korištenja na više uređaja.

Samsung ove godine predstavlja dva nova Wi-Fi zvučnika, Music Studio 5 i 7, kako bi dodatno proširio svoj integrirani ekosustav. Ovi modeli podržavaju širi raspon kombinacija audio sustava, poboljšavaju audiovizualnu kvalitetu i estetiku svakog prostora. Svaki model dijeli bezvremenski dizajnerski koncept s točkama poznatog dizajnera Erwina Bouroulleca, inspiriran univerzalnim simbolom u glazbi i umjetnosti te utemeljen na Samsungovu prepoznatljivom dizajnerskom jeziku.

Predstavljen je i novi ultra-tanki OLED S95H te novi prijenosni projektor Samsung The Freestyle+ koji koristi VAC i omogućuje prikaz sadržaja na zidovima, stropovima te neravnim površinama poput kutova i zavjesa.

TV linija za 2026., ističu iz Samsunga, podržava HDR10+ ADVANCED, donoseći poboljšanu svjetlinu, optimizaciju prema žanru, inteligentno zaglađivanje pokreta, napredno lokalno mapiranje tonova i unaprijeđeno iskustvo igranja.

Kako usvajanje HDR10+ raste među vodećim OTT pružateljima usluga, Samsung će predstaviti HDR10+ ADVANCED u svojoj TV liniji za 2026. godinu, ali i uvesti Eclipsa Audio, novi prostorni audio sustav tvrtke.

Samsung je predstavio i svoju dosad najnapredniju liniju Odyssey gaming monitora, s pet novih modela koji pomiču granice rezolucije, frekvencije osvježavanja i impresivnih vizualnih performansi. Predvođena prvim Samsungovim 6K 3D Odyssey G9 monitorom, linija za 2026. donosi novu generaciju Odyssey G6 i tri nova Odyssey G8 modela.

U središtu je operativni sustav Tizen OS, s kojim korisnici sada mogu računati na sedam godina nadogradnji.

TM Roh, Samsung (Foto: Samsung)

Kućanski uređaji postaju nešto više

Cheolgi Kim, izvršni potpredsjednik i voditelj odjela Digital Appliances (DA) u tvrtki Samsung Electronics, te Elizabeth Anderson, voditeljica integriranog marketinga DA odjela u Samsung Electronics America (SEA), iznijeli su viziju tvrtke Samsung prijelaza s kućanskih uređaja na istinske kućne suputnike koji smanjuju stres svakodnevnih obaveza.

Hladnjak opremljen umjetnom inteligencijom je središte doma, a sada, uz AI Vision nadogradnju temeljenu na Google Geminiju, oblikuje život u AI budućnosti. Kako ističu, ovim ažuriranjem AI Vision uklanja dosadašnja ograničenja u prepoznavanju namirnica, besprijekorno prati što se stavlja u hladnjak i vadi iz njega te čini planiranje obroka i brigu o hrani jednostavnijom.

Kroz gamificiranu značajku „What’s for Today?”, odabrani hladnjaci nude preporuke recepata temeljenih na sadržaju hladnjaka ili nasumične prijedloge, olakšavajući odluku što pripremiti za jelo. Odabrani recepti prikazuju se u SmartThings Food, gdje korisnici dobivaju vodič korak po korak. Recept se može poslati i povezanim uređajima za kuhanje radi besprijekornog početka pripreme. Video to Recipe dodatno pojednostavljuje proces, nudeći preporučene videozapise kuhanja i pretvarajući ih u lako razumljive korake.

Samsung je također predstavio FoodNote, novo tjedno izvješće koje sažima prehrambene navike korisnika – od najčešće korištenih sastojaka i preporuka recepata do namirnica koje je potrebno nadopuniti. Uz to, Now Brief donosi više widgeta na zaslon Family Huba, a uz Voice ID razlikuje članove obitelji i prikazuje sadržaj prilagođen svakom pojedincu.

Kada je riječ o pranju rublja, Bespoke AI Laundry Combo uklanja potrebu za prebacivanjem rublja, rješavajući jedan od najvećih problema kućanstava. Ovogodišnji model donosi poboljšane značajke poput bržeg super-speed ciklusa i učinkovitijeg sušenja. Također, novi Bespoke AI AirDresser uz Auto Wrinkle Care snažnim mlazovima zraka i pare zaglađuje košulje.

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra ima kameru koja pomaže u navigaciji, ali i omogućuje nadzor doma dok su korisnici odsutni, obavještavajući ih o kućnim ljubimcima ili sumnjivim aktivnostima. Uz pametniji Bixby, korisnici mogu govorom davati naredbe robotu usisavaču.

Prijelaz s reaktivne na proaktivnu skrb

Na kraju, Praveen Raja, potpredsjednik i voditelj digitalnog zdravlja u Samsung Research America (SRA), predstavio je dugoročnu viziju inteligentne skrbi temeljene na integriranom ekosustavu Samsung uređaja. Uz AI, istaknuo je, telefoni, kućanski uređaji, nosivi uređaji i drugi povezani proizvodi pomoći će korisnicima u sprječavanju potencijalnih zdravstvenih problema prije nego što se pojave.

Samsung planira nuditi personalizirani zdravstveni coaching, uključujući savjete za vježbanje i san te preporuke recepata na temelju dostupnih sastojaka. Ako se otkriju neuobičajeni znakovi ili obrasci, sustav će upozoriti korisnike i omogućiti dijeljenje podataka s pružateljima zdravstvene skrbi putem platforme Xealth.

Kako se AI neprestano razvija, tako se razvijaju i sigurnosni sustavi, koji kontinuirano identificiraju rizike i štite podatke u procesima treniranja AI-ja.

Iz Samsunga su tako najavili kako će proširiti svoja istraživanja u području ranog otkrivanja demencije putem nosivih uređaja koji bilježe suptilne promjene u kretanju, govoru i angažmanu.