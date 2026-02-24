U kolovozu 2023. Lamborghini je na sajmu automobilu u Monteryju predstavio koncept svog prvog električnog automobila nazvan Lanzador. Tada nismo puno saznali o ovom vozilu osim da će imati vrhunske performanse (motor snage više od tisuću KS), velike kotače te izdržljivu bateriju nove generacije. Tada su najavili i kako će se sam automobil, koji će biti baziran na ovom konceptu, na tržištu pojaviti tek 2028., da bi godinu dana kasnije taj rok pomakli na 2029.

No pokazalo se kako ljubitelji Lamborghinija nisu tako zagrijani za vozilo ove kompanije koje će, umjesto snažnog benzinca, pokretati električni motori. To je u nedavnom intervjuu za Sunday Times potvrdio izvršni direktor tvrtke Stephan Winkelmann. Objasnio je kako je interes za zamjenom V8 i V12 motora s električnim motorima među obožavateljima ove tvrtke “gotovo nepostojeći”. Dakle, osobe koje namjeravaju kupiti Lamborghini gotovo su u potpunosti zainteresirane za vozilo sa snažnim motorom s unutarnjim izgaranjem te im vozilo koje će pokretati samo električni motor uopće nije zanimljivo.

Skupi hobi

Zbog toga je Winkelmann donio logičnu odluku o otkazivanju Lanzadora.

Tu odluku ipak nije donio spontano i preko noći, već su godinu dana razmišljali o tome treba li taj automobil krenuti u proizvodnju. Održali su brojne sastanke s kupcima i prodajnim salonima, nakon čega su odlučili da nema smisla nastaviti s daljnjim razvojem i proizvodnjom skupe električne jurilice. Izvršni direktor Lamborghinija to je opisao kao “skupi hobi” koji zahtjeva velika financijska ulaganja, uz minimalni povrat investicije.

Ulagati velika sredstva u razvoj potpuno električnih vozila u trenutku kada tržište i baza kupaca nisu spremni bilo bi skup hobi te financijski neodgovorno prema dioničarima, kupcima i našim zaposlenicima i njihovim obiteljima, objasnio je razloge donošenja ove odluke.

Iako su od električnog Lanzadora odustali, automobil s ovim imenom ipak trebao pojaviti na tržištu do kraja desetljeća, no to neće biti električno vozilo, već plug-in hibrid. Također, slične planove s hibridom imaju i sa sljedećom generacijom Urusa te CEO tvrtke kaže kako ne žele riskirati s potpuno električnim modelom jer misli da ne bi postojao interes za takvim automobilom.

Izvor: Motor1.com