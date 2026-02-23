Trajni kemijski spojevi tiho ulaze u hranu za kućne ljubimce, izazivajući zabrinutost zbog dugotrajne izloženosti pasa i mačaka, pokazalo je novo istraživanje. Neki proizvodi čak premašuju i sigurnosne granice za ljude, koje postavljaju europski regulatori.

Kei Nomiyama s japanskog Sveučilišta Ehime i njegov tim izmjerili su 34 vrste perfluoroalkilnih i polifluoroalkilnih tvari (PFAS) u 100 popularnih proizvoda za pse i mačke prodavanih u Japanu između 2018. i 2020. godine. To je uključivalo 48 proizvoda za pse i 52 za mačke. Koristeći standardne porcije i tjelesnu masu životinja, izračunali su koliko PFAS-a kućni ljubimci unose dnevno putem navedene hrane.

Nekoliko proizvoda sadržavalo je umjerene do visoke razine PFAS-a, često premašujući i dnevne granice unosa po kilogramu tjelesne mase za ljude, koje postavlja Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). EFSA je odbila komentirati to istraživanje, koje je objavljeno u časopisu Environmental Pollution, naglašavajući da se ljudske granice ne mogu automatski primijeniti na životinje, piše New Scientist.

Razumijevanje rizika

PFAS su sintetski kemijski spojevi koji u okolišu ostaju stotinama godina. Kod ljudi dugotrajna izloženost povezana je s oštećenjem jetre, određenim vrstama raka i drugim zdravstvenim problemima. Istraživanja kod mačaka pokazala su povezanost određenih PFAS-a s bolestima jetre, štitnjače, bubrega i dišnog sustava.

Nomiyamin tim prethodno je identificirao druge perzistentne zagađivače u hrani za kućne ljubimce. S obzirom na globalnu prisutnost PFAS-a u rijekama i oceanima, očekivali su slična otkrića s razinama PFAS-a i u hrani za životinje, kao i kod svojeg prethodnog istraživanja.

Globalna pošast

Japanska hrana za pse na bazi žitarica pokazala je neke od najviših razina PFAS-a, moguće zbog poljoprivrednog otjecanja ili nusproizvoda ribe, dok su proizvodi na bazi mesa uglavnom imali niske razine ili nisu sadržavali PFAS. Hrana za mačke na bazi ribe iz Azije, SAD-a i Europe bila je najzagađenija, posebno proizvod vlažne hrane za mačke iz Tajlanda.

Ocean često djeluje kao konačno odlagalište mnogih sintetskih kemikalija. Jednostavno rečeno, PFAS se može kretati kroz i koncentrirati unutar vodenih hranidbenih lanaca, kaže Nomiyama za New Scientist.

Te tvari su globalno raspodijeljene, a poznato je da se neki PFAS-ovi zadržavaju i u nekim slučajevima nakupljaju ili pojačavaju kroz hranidbene lance. Veći problem je što su PFAS-ovi posvuda, i ljudi i životinje izloženi su višestrukim izvorima, ističe pak za New Scientist Håkon Austad Langberg, neovisni stručnjak iz Akvaplan-niva, norveškog neprofitnog istraživačkog instituta.

Kućni ljubimci dijele naš okoliš i, u mnogim aspektima, djeluju kao pokazatelji izloženosti kemikalijama. Razumijevanje razina zagađivača u hrani za kućne ljubimce nije samo pitanje zdravlja životinja već doprinosi i našem širem razumijevanju putova zagađenja okoliša, kaže pak na kraju Nomiyama.