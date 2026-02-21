Nakon što su prije nekoliko godina Sam Altman, prvi čovjek OpenAI-a, kompanije koja je pokrenula AI revoluciju i vjerojatno najpoznatiji dizajner potrošačke elektronike Jony Ive najavili suradnju, na internetu su se pojavile informacije kako će to partnerstvo rezultirati “iPhoneom umjetne inteligencije”. Jedino što nam je bilo poznato jest da rade na nekakvom uređaju koji će biti različit u odnosu na današnje gadgete i da će u centru biti, naravno, umjetna inteligencija.

Prošle je godine OpenAI preuzeo Iveovu kompaniju io Products, no i dalje je ostala nepoznanica što ova tvrtka smjera, odnosno na kakvim proizvodima radi. Ovog tjedna na mreži su se pojavile neke informacije o planovima i uređajima koje namjeravaju predstaviti tijekom sljedećih godina. Za one koji su očekivali nekakav revolucionaran gadget, odnosno inovativan uređaj koji će promijeniti način na koji koristimo tehnologiju ove informacije donose - razočarenje.

Pripremaju i pametnu - lampu?

Naime, prvi gadget koji bi trebao nastati suradnjom Altmana i Ivea trebao bi biti - pametni zvučnik s kamerom. Zahvaljujući kameri i podršci za AI, zvučnik bi trebao prepoznati korisnika i znati neke informacije o njemu, ali i okruženju u kojem se nalazi. Također, trebao bi imati i podršku za prepoznavanje lica (slično poput FaceID-a) zahvaljujući kojoj bi korisnici mogli potvrđivati kupovinu, iako je pitanje zašto bi pored telefona, tableta i računala, netko koristio zvučnik s kamerom za online šoping.

Osobe koje su upoznate s planovima tvrtke, a koje su naravno željele ostati anonimne, u razgovoru s novinarima The Informationa objasnile su kako bi se ovaj uređaj na tržištu trebao pojaviti najranije početkom sljedeće godine po cijeni između 200 i 300 dolara.

No pametni zvučnik nije jedini gadget koji Altman i Ive razvijaju. U skladu s tržišnim trendovima, u planu su i - pametne naočale. Ovim tržištem trenutačno dominira Zuckerberg, dok mu Apple i druge tehnološke tvrtke žele pokvariti planove i sa svojim gadgetima koje pripremaju, uzeti dio tržišta. Tom popisu kompanija sada, dakle, treba dodati i OpenAI. Njihov model u prodaji ne treba očekivati prije 2028. godine.

Treći gadget koji se spominje u posljednjem izvještaju je - pametna lampa. Do sada je napravljeno nekoliko prototipova, no nije poznato kako bi takva lampa trebala izgledati i kakve će biti te njene pametne opcije.

Izvor: Mashable

