Googleove mape mnogima su postale neizbježan alat prilikom planiranja putovanja i to ne samo za navigaciju, već i kao izvor informacija o kafićima, restoranima, muzejima i slično. Veliki broj osoba koje traže restoran za ručak ili večeru svoju će odluku donijeti na temelju recenzija i ocjena na Googleu, odnosno kartama ove kompanije.

No kako su primijetili neki korisnici, a objavili tehnološki mediji, u posljednje vrijeme dijelu osoba neke se informacije s Googleovih karata više ne prikazuju. Iako se opcije navigacije i dalje mogu koristiti bez problema te će mape pomoći svima da u najkraće moguće vrijeme stignu na svoje odredište automobilom, javnim prijevozom, pješke ili biciklom, brojne informacije na koje smo navikli sada nisu dostupne.

Ograničena verzija karata

Npr. nema recenzija restorana niti menija, fotografija, radnog vremena i telefonskih brojeva kompanija i slično te se korisnicima pojavljuje poruka kako pristupaju ograničenoj verziji Googleovih karata, zajedno s popisom mogućih razloga zašto im se prikazuje ta verzija. Jedan od razloga na koji upozoravaju mediji posljednjih dana jest što se ograničena verzija prikazuje korisnicima koji nisu prijavljeni na svoj Google račun. Dakle, ako želite sve opcije koje pružaju Googleove karte, trebate biti prijavljeni, pri čemu treba naglasiti kako ova tvrtka nije uvela taj zahtjev za sve korisnike, već samo za neke osobe.

Korisnicima na kojima je Google odlučio na početku trenirati strogoću te im je ograničio pristup punoj verziji karata na dnu mape stoji i obavijest kako se trebaju prijaviti sa svojim računom kako bi izbjegli to ograničeno iskustvo prikaza karata.

Što je u pozadini ovog Googleovog poteza, nije poznato. Naime, iz američke tehnološke tvrtke do sada nisu komentirali uvođenje ograničene verzije svojih karata za korisnike koji nisu prijavljeni tako da je moguće da se riječ samo o testu od kojeg bi mogli odustati ili je to samo naznaka onog što slijedi za sve, a to znači da, ako želite uživati u svim opcijama karata, onda ćete morati biti prijavljeni sa svojim Google računom.

Izvor: 9to5 Google