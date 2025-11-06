Google je najavio novitete za svoje karte čije će iskustvo korištenja dodatno poboljšati umjetna inteligencija, odnosno njihov chatbot Gemini. Među inim, korisnici će u budućnosti unutar aplikacije karata moći razgovarati s ovim chatbotom na sličan način kao i s ljudima. Umjetna inteligencija odgovarat će na njihova pitanja, pomoći im u pronalaženju kafića, restorana ili benzinskih stanica, a sve dok vozači imaju ruke na volanu.

Tako će biti moguće, npr. upitati postoji li u blizini postavljene rute vožnje talijanski restoran, a na potvrdan odgovor korisnici mogu postaviti i dodatna pitanja vezana uz mjesta za parkiranje ili o najpopularnijim jelima u tom restoranu. Ako vam se to što Gemini kaže sviđa, dovoljno mu je samo reći da vas odvede tamo i ovaj AI alat odmah će ubaciti taj restoran u vašu aktivnu rutu i pomoći vam da se odvezete tamo. S Geminijem možete razgovarati i o stanju na prometnicama te će vas upozoriti ako zabilježi probleme poput prometnih nesreća na vašoj ruti. Također, zahvaljujući ovom AI asistentu, dok je aktivna aplikacija Googleovih karata, moći ćete obavljati i druge zadatke poput dodavanja zadataka u kalendar i slično.

Navođenje u cestovnim trakama

Gemini će se u Googleovim kartama pojaviti tijekom sljedećih nekoliko tjedana na Androidu i iOS-u (u onim regijama u kojima je Gemini i inače dostupan), a u budućnosti će biti dostupan i na Android Autu.

Korisnicima u SAD-u uskoro će biti dostupne još neke opcije za koje se nadamo kako će s vremenom biti dostupne i na drugim tržištima. U okviru tih promjena, korisnike se više neće obavještavati kako npr. za 500 metara moraju skrenuti desno, već da skrenu desno nakon npr. japanskog restorana koji se nalazi prije tog skretanja, što će mnogima pomoći pri navigaciji. Takvi orijentiri također će biti posebno naglašeni u kartama kao nekakav vizualni znak za lakše snalaženje.

Pored svega navedenog, većina korisnika vjerojatno će najviše cijeniti opciju navođenja u pravoj cestovnoj traci. Iz Googlea kažu kako će karte “vidjeti” cestu baš kao i vozači te će im davati obavijesti u stvarnom vremenu tako da će vozači dobiti pravovremenu obavijest o prestrojavanju u traku u kojoj se moraju nalaziti pa se neće u posljednji trenutak prije skretanja morati ubacivati u kolone. Ova opcija je namijenjena za vozila koja imaju ugrađen Google te prednje kamere s kojima se analiziraju cestovne trake.

Izvor: Engadget

