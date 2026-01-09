Iz Googlea su najavili veću integraciju umjetne inteligencije u najpopularniji email servis na svijetu. Neke od novih opcija koje su predstavljene su besplatne, dok će dio njih moći koristiti samo pretplatnici, a kada postanu dostupne, automatski će se aktivirati.

Jedna od najzanimljivijih opcija slična je dobro poznatom AI Overviewsu koji je već neko vrijeme integriran u tražilicu. Kada nešto guglate, u vrhu stranice, iznad rezultata pretraživanja pokazat će vam se kratki odgovor za koji je zaslužna Googleova umjetna inteligencija te se pokazalo kako je i taj odgovor mnogima dovoljno dobar (iako tehnologija nije bezgrešna) tako da više niti ne klikaju na predložene linkove kao i prije.

Bolje i brže pretraživanje

Ista će tehnologija u Gmailu omogućiti brže i jednostavnije pretraživanje inboxa, a umjesto pretrage pojmova ili pošiljatelja mailova, s ovom ćete mail servisom moći voditi razgovore koji bi trebali pomoći da odmah pronađete ono što tražite. Npr. možete napisati upit poput kako se zove vodoinstalater s kojim sam pričao o renovaciji kupaonice prošle godine i Googleov Gemini trebao bi dati sve podatke koji su vam potrebni. Dakle, umjesto prikaza popisa mailova u kojima se nalazi riječi "vodoinstalater", Gmail će vam sada dati konkretan odgovor na vaš upit.

AI pregledi u Gmail pretraživanju bit će dostupni samo pretplatnicima Google AI Pro i Ultra, a njima će biti dostupna i nova značajka lekture za napredne provjere gramatike, tona i stila.

Opcija Help Me Write za pisanje novih mailova ili uljepšavanje postojećih bit će dostupna svim korisnicima (uključujući i one koji ne plaćaju pretplatu), kao i nova opcija Suggested Replies koja će zamijeniti dosadašnje pametne odgovore, pri čemu će koristiti kontekst razgovora za predlaganje kratkih odgovora napisanih stilom kakvim se služi i sam korisnik.

Personalizirani sažetak

Na lijevoj bočnoj traci Gmaila, iznad klasičnog inboxa, uskoro bi se trebao pojaviti i - AI Inbox. Unutar njega Googleova umjetna inteligencija filtrirat će sadžraj kako bi se prikazivali samo najvažniji mailovi i informacije, a korisnicima će također davati i personalizirani sažetak pristigle pošte i pregled obveza. Umjesto samih poruka, korisnicima će se prikazati informacije iz mailova koje su zaista važne.

U Gmailu će se tako prikazivati odjeljak s predloženim obvezama koje trebate obaviti (npr. plaćanje računa, podsjetnici, kratkoročni zadaci i slično) - zadaci će biti prikazani podebljano, a bit će prikazani i neki dodatni detalji, koji uključuju i mogućnost pregleda samih poruka.

Iz Googlea naglašavaju kako se osobni sadržaj iz mailova neće koristiti za obuku njihova AI modela, a svi koji ne žele koristiti ove AI značajke moći će ih isključiti u postavkama.

Nove opcije na početku biti dostupna samo za testiranje korisnicima u SAD-u, dok se njihova šira dostupnost može očekivati u nadolazećim mjesecima.

Izvor: Google

