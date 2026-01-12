Elon Musk više je puta iznio svoju viziju budućnosti Tesle i ona uopće nema veze s električnim automobilima. Ta budućnost i potencijalna tržišna vrijednost od više bilijuna dolara povezana je s dvije stvari - robotaksijima, odnosno autonomnim vozilima i s robotikom.

Čini se kako Musk u toj svojoj viziji nije usamljen te da i drugi proizvođači električnih automobila prate njegove poteze i razmišljaju o budućnosti u kojoj neće biti ograničeni samo na prodaju automobila.

Iz kineskog Xpenga tako su prošlog tjedna komentirali kako žele biti poznati kao “fizička AI kompanija”, umjesto samo kao proizvođač automobila. Taj komentar stiže u zanimljivo vrijeme - kada se pripremaju za testiranja svojih robotaksija te za početak proizvodnje svojih humanoidnih robota.

Globalna tehnološka kompanija

Roboti i automobili, komentirali su iz ove tvrtke, dijele istu tehnološku osnovu poput senzora, čipova, procesora, algoritama za percepciju itd.

Xpeng definitivno ne želi postati automobilska tvrtka koja jednostavno prodaje jeftini hardver. Želimo biti globalna tehnološka kompanija, kompanija s jakom prepoznatljivosti, komentirao je prošlog tjedna osnivač i CEO tvrtke He Xiaopeng, pri čemu je posebno naglasio integrirane mogućnosti umjetne inteligencije u njihovim čipovima koje su sami razvili (Turing čipovi).

Na prošlotjednoj konferenciji u Guangzhouu, He je predstavio i četiri obnovljena modela električnih vozila u kojima je poseban naglasak stavljen na softverske značajke. Među inim, vozila dolaze s 3D navigacijskim sustavima, poboljšanjima u sustavima autonomne vožnje te naprednim upozorenjima na opasnosti izvan neposredne vidljivosti, što bi sve trebao poboljšati iskustvo vožnje i, što je najvažnije, sigurnost.

Na Reutersu podsjećaju i kako je još jedna kineska automobilska kompanija (Li Auto) najavila pozicioniranje prema umjetnoj inteligenciji, pri čemu su najavili i velika ulaganja u AI modele te računalnu snagu i infrastrukturu.

Stižu roboti i robotaksiji

Što se ostvarenja takvih ciljeva budućnosti, odnosno robotike i robotaksija tiče, Xpeng je do sada već ostvario veliki napredak. Tako bi s masovnom proizvodnjom humanoidnih robota trebali početi u drugoj polovici ove godine, a ubrzo se očekuje i početak testiranja njihovih autonomnih automobila, odnosno robotaksija. Ako sva testiranja prođu bez problema i regulatori im daju zeleno svjetlo za pokretanje robotaksi servisa, ova bi se kompanija mogla uključiti u borbu na kineskom tržištu na kojem već sada vlada velika konkurencija.

