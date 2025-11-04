Novo poglavlje urbane mobilnosti započelo je nakon što je kineska tvrtka XPENG AEROHT, podružnica za leteće automobile kineskog proizvođača električnih vozila XPENG-a, ovog tjedna krenula s probnom proizvodnjom u prvoj inteligentnoj tvornici namijenjenoj serijskoj proizvodnji letećih automobila na svijetu.

Tvornica je površine 120.000 kvadratnih metara i nalazi se u industrijskoj zoni Guangzhoua, glavnog grada južne kineske pokrajine Guangdong. Tvornica je već proizvela prvi odvojivi električni zrakoplov, koji čini sastavni dio modularnog letećeg automobila nazvanog "Kopneni nosač zrakoplova", prenosi portal China Daily.

The world's first flying car factory began trial production on Monday in Guangzhou, south China's Guangdong Province, with the rollout of its first detachable electric aircraft of a modular flying car.

Postrojenje je projektirano za godišnji kapacitet od 10.000 zrakoplovnih modula, s početnim planom proizvodnje od 5000 jedinica. Kada bude u potpunosti operativno, proizvodna linija dovršavat će jedan zrakoplov svakih 30 minuta, što predstavlja najveći proizvodni kapacitet takve vrste na svijetu, prema podacima navedene kineske tvrtke.

XPENG AEROHT objavio je i da su primili gotovo 5000 prednarudžbi od predstavljanja modela letećeg automobila, dok se početak masovne proizvodnje i isporuke kupcima očekuju 2026. godine.

Kopneni nosač zrakoplova kombinira cestovni automobil sa šest kotača, nazvan "matični brod", s odvojivim električnim zrakoplovom s mogućnošću okomitog polijetanja i slijetanja (eVTOL). eVTOL podržava ručni i automatski način letenja, uključujući inteligentno planiranje rute leta te polijetanje i slijetanje na samo jedan dodir.

Taj modularni leteći automobil je dugačak oko 5,5 metara, može se voziti javnim cestama s običnom vozačkom dozvolom i parkirati na standardnim parkirnim mjestima. Naravno, u Kini.