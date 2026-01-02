Kina je oborila vlastiti rekord u istraživanju hipergravitacije završetkom izgradnje svoje višetonske centrifuge. Nazvana CHIEF1900 ova centrifuga ne samo da može stvoriti hipergravitaciju, već i komprimirati prostor i vrijeme.

Podsjetimo, u rujnu je u rad puštena prva iteracija centrifuge CHIEF1300. Supergravitacijsko polje u Hangzhouu tako sad sadrži tri glavna centrifugalna uređaja: tešku centrifugu (CHIEF1900), brzu centrifugu (CHIEF1500) i modelnu centrifugu (CHIEF1300).

Kina je ovime napravila veliki korak naprijed u istraživanju hipergravitacije i razumijevanju utjecaja gravitacijskih sila jačih od onih na Zemlji na materijale i strukture. Naime, hipergravitacijske centrifuge simuliraju "umjetna gravitacijska polja" stotine ili tisuće puta jača od Zemljine gravitacije putem centrifugalne sile generirane velikom brzinom rotacije.

Koliko je nova centrifuga CHIEF1900 jaka možda je najbolje objasniti na primjeru perilice rublja koju ima svako kućanstvo. Princip rada im je isti - perilica odjeću izlaže intenzivnoj gravitacijskoj sili korištenjem centifugalnog gibanja, baš kao što CHIEF1900 radi s različitim materijalima. No, tu sva sličnost nestaje.

Jer dok obična perilica ostvaruje maksimalnu hipergravitaciju od 2g-tone (jedinice koja kombinira gravitacijsko ubrzanje (g) i masu uzorka u tonama), CHIEF1900 ima snagu proizvesti hipergravitaciju od 1900 g-tona i trenutno je najsnažnija centrifuga na svijetu.

Podsjetimo, rekord u izgradnji snažne centrifuge dugo su držali Amerikanci sa svojom centrifugom od 1200 g-tona. No, nakon što je Kina izgradila CHIEF1300, a sad i CHIEF1900, Amerikanci su ostali debelo iza njih.

Zašto je razumijevanje hipergravitacije toliko važno? Prije svega zbog putovanja ljudi u svemir, kad je ljudsko tijelo (ali i materijali od kojih gradimo letjelice) izložen gravitacijskim pritiscima kakvi ne postoje na Zemlji. Osim toga, hipergravitacija omogućuje znanstvenicima simuliranje stvarnih uvjeta u manjim razmjerima.

Generiranjem sila snažnijih od Zemljine gravitacije, komprimira se vrijeme i udaljenost. To znanstvenicima omogućuje istraživanje fenomena koji bi inače trajali desetljećima ili se protezali kilometrima. Primjerice, umjesto da grade zid brane od 300 metara, mogu napraviti model brane visok tri metra i staviti ga u centrifugu te izložiti sili od 100 g-tona te u kraćem vremenu dobiti jednake rezultate kao da su promatrali pravi 300-metarski zid desetljećima.

Kineski laboratorij CHIEF nalazi se ispod Sveučilišta Zhejiang i, kako navodi, South China Morning Post, otvoren je za istraživače iz cijelog svijeta.