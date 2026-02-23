Jedna od tema koja se povezuje s umjetnom inteligencijom još od dana kada je OpenAI predstavio ChatGPT odnosi se na - otkaze. Zbog ove tehnologije mnogi su već ostali bez posla, a ako pitate pesimiste koji prate tržište rada i AI, reći će vam kako je to tek početak jer u budućnosti zaposlenicima prijete masovni otkazi.

O otpuštanjima i umjetnoj inteligenciji prošlog je tjedna tijekom velikog AI summita u Indiji govorio izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman. On je objasnio kako je mnogima ova tehnologija dobro došla kao izlika za otpuštanje zaposlenika. Naglasio je kako masovni otkazi pogađaju gotovo svaki sektor gospodarstva, a žrtveni jarac u kojeg se upire prstom kao razlog za to je upravo umjetna inteligencija. Nazvao je to - “AI washingom”.

AI Washing

Ne znam koliki je točan postotak, ali postoji određena vrsta ‘AI washinga’ gdje ljudi okrivljuju umjetnu inteligenciju za otpuštanja koja bi ionako proveli, a zatim postoji i stvarno istiskivanje različitih vrsta poslova zbog umjetne inteligencije, komentirao je tijekom indijskog summita.

Da će biti otkaza zbog AI-a, svjestan je i sam Altman, no njemu baš ne odgovora situacija u kojoj će javnost optužiti njega, odnosno njegovu kompaniju i tehnologiju zbog masovnog gubitka poslova i pada životnog standarda povezanog s tim. Govoreći o AI-u u Indiji, rekao je kako će utjecaj ove tehnologije na poslove uskoro postati itekako vidljiv, no s druge strane, kao i sa svakom drugom tehnološkom revolucijom, pojavit će se novi poslovi i neka potpuno nova radna mjesta koja bi trebala nadoknaditi gubitak izgubljenih radnih mjesta.

Ako do toga zaista i dođe te ova tehnologija stvori nove poslove, postavlja se pitanje koliko će godina trajati taj jaz u kojem će zbog AI-a puno više ljudi ostati bez posla, prije nego se tržišta rada oporavi i kako će države riješiti taj potencijalni problem masovnih otkaza.

Trenutačno se ipak čini kako je konkretan utjecaj AI-a na otkaze relativno minoran, što je pokazalo jedno ranije istraživanje konzultantske kompanije Challenger, Gray & Christmas. Prema rezultatima tog istraživanja, prošle godine u SAD-u je zbog AI-a bez posla ostalo oko 55 tisuća osoba, što nije mala brojka, no u odnosu na ukupan broj otkaza prošle godine, riječ o brojci manjoj od jedan posto. Bit će zanimljivo vidjeti koliko će ta brojka i postotak izgledati za ovu i sljedeće godine jer nije teško pretpostaviti da će, kako AI alati postanu sve bolji i budu se sve više koristili u radnom okruženju, i utjecaj ove tehnologije na tržište rada biti sve veći.

