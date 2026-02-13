Sredinom prošle godine izvršni direktor AI kompanije Anthropic Dario Amodei poslao je upozorenje koje je odjeknulo svijetom. Tada je pozvao sve političare i direktore kompanije da ne uljepšavaju situaciju te da budu iskreni oko onog što se sprema, a to je, kako je to slikovito nazvao - krvoproliće na tržištu rada.

Kroz jednu do pet godina, upozorio je, zbog AI-a na udaru će se naći tzv. white collar poslovi, što je izraz koji se odnosi na uredske, administrativne i intelektualne poslove, a obuhvaća široki spektar zanimanja - od administrativnih referenata preko računovođa i marketinških i PR stručnjaka do ekonomista i IT stručnjaka.

Njegova prognoza tada je bila da će do toga doći tijekom razdoblja od jedne do pet godina.

Rok je puno kraći

Neki, poput direktora Nvidije Huanga smatraju kako Amodei pretjeruje te da će AI rasteretiti ljude na radnim mjestima i omogućiti im da budu produktivniji, pri čemu će se otvarati i nova radna mjesta.

Ovog tjedna, upozorenje o opasnosti koju AI predstavlja za radna mjesta objavio i šef Microsoftova AI odjela Mustafa Suleyman. Njegovo je upozorenje još opasnije jer vjeruje kako će tijekom kraćeg razdoblja - od godine do godine i pol, većina takvih white collar poslova biti automatizirana. Mislim da ćemo postići razinu izvedbe usporedivu s ljudskom u većini, ako ne i u svim profesionalnim zadacima, rekao je u razgovoru za The Financial Times.

Spomenuo je poslove u kojima ljudi sjede ispred računala poput odvjetnika, računovođa, ljudi u marketingu i projektnih menadžera te upozorio kako će većina tih zadataka biti potpuno automatizirana tijekom tog razdoblja.

Taj trend već je vidljiv u softverskom inženjerstvu gdje se situacija radikalno promijenila tijekom proteklih pola godine pa danas zaposlenici koriste AI za kodiranje za veliku većinu svog programerskog rada. Kako smo pisali jučer, takvo pretjerano oslanjanje na AI ima i neke negativne posljedice (osim otkaza naravno) poput tzv. AI umora tako da zaposlenici u biti rade više i napornije u odnosu na razdoblje prije umjetne inteligencije.

S obzirom na upozorenja ljudi koji su jako dobro upućeni u situaciju u industriji poput Suleymana i Amodeija, kao i brojnih drugih tehnoloških stručnjaka, čini se kako u budućnosti možemo očekivati veliki porast nezaposlenosti i pitanje je što će svi ti ljudi kojima AI uzme posao raditi. Gotovo je sigurno da, ako do takve situacije dođe tako brzo, svijet za to nije spreman.

Izvor: Tech Spot

