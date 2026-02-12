Volkswagen planira na poseban način proslaviti 50. godišnjicu od predstavljanja svog prvog Golf GTI modela. Kako su ranije najavili, u pripremi je njihov prvi model električnog vozila koje će nositi oznaku GTI te njegovo službeno predstavljanje očekujemo kasnije ove godine.

Još prošle godine na sajmu automobila u Munichu mogli smo vidjeti prototip modela ID. Polo GTI, a nedavno su se pojavile i fotografije s testiranja ovog vozila u snježnim uvjetima s minimalnom kamuflažom, što je još jedan znak kako smo sve bliže danu kada će njemačka tvrtka objaviti sve informacije o ovom vozilu.

Osim konačnog dizajna, očekujemo i službene informacije o motorima i baterijama koje će biti u ponudi, kao i naravno, cijeni.

Užitak u vožnji

Što se početka proizvodnje tiče, prvi čovjek za prodaju u ovoj kompaniji Martin Sanders potvrdio je kako će ona početi ove godine, a spomenuo je i što možemo očekivati od ovog vozila. Prema njemu, ID. Polo GTI pružit će izvanrednu dinamiku i obilje užitka u vožnji.

Fotografije sa zimskih testova koje su procurile u javnost pokazuju dva GTI modela (jedan u crnoj, drugi u bijeloj boji) s jedinstvenim naplatcima, agresivnim bočnim pragovima te drugim sportskim dizajnerskim elementima.

Svi modeli ID. Pola bit će napravljeni na Volkswagenovoj MEB+ platformi, a dok će za običan model biti dostupne tri verzije elektromotora, nabrijani Polo GTI imat će najjači motor snage 166 kW (223 KS). Što se baterije tiče, očekuje se kako će ovaj model biti opremljen 52 kWh nikal-mangan-kobalt baterijom koja omogućuje doseg do 450 km.

Volkswagen je na novim modelima ID. Pola promijenio i interijer pa je sada u središtu vozila 12-inčni zaslon osjetljiv na dodir, dok se ispred vozača nalazi 11-inčni ekran na kojem će se prikazivati najvažnije informacije za vozače. Kako se ranije i najavljivalo, VW je veliku pažnju posvetio fizičkim tipkama za upravljanje najvažnijim opcijama i kontrolama koje su zamijenile virtualne tipke smještene na zaslonu, a koje su brojni vozači kritizirali.

