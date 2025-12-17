Iz Volkswagena godinama najavljuju svoje cjenovno povoljnije električne automobile s kojima se žele boriti s kineskim tvrtkama za osvajanje što većeg udjela na tržištu. Tijekom sljedećih godina VW ima u planu nekoliko vozila, uključujući i cjenovno najpovoljniji model ID.1 čija bi cijena trebala iznositi ispod 20 tisuća eura.

No već od sljedeće godine na tržištu će imati konkurenta koji bi mogao značajno zaprijetiti rastućoj vojsci kineskih automobila koji su vozače osvojili kombinacijom povoljne cijene i napredne tehnologije. Pri tome igraju i na nostalgiju i dobro poznato ime - Polo.

Stiže na proljeće

Dok se benzinska verzija ovog automobila više neće proizvoditi u europskim tvornicama (već samo u Južnoj Africi), njegovo će mjesto zauzeti imenjak, ali na električni pogon. Iz njemačke tvrtke tako su ovog tjedna najavili više detalja o modelu ID. Polo, uključujući i informaciju da bi se na europskom tržištu trebao pojaviti tijekom proljeća sljedeće godine i to po početnoj cijeni od 25 tisuća eura.

VW ID. Polo pokretat će samo prednji motor, a kupci će imati izbor između tri verzije. Model s 85kW i 99kW motorima imat će 37kWH LFP bateriju koja podržava 90kW punjenje, dok verzija sa 155kW motorom ima 52kWh NMC bateriju s podrškom za 130kW brzo punjenje i doseg od 450 km. Sve ove tri verzije očekujemo sljedeće godine, dok bi se 2027. trebala pojaviti i GTI verzija. Taj model, ID. Polo GTI, imat će, naravno, još jači motor - 166kW, ali istu bateriju i brzinu punjenja te doseg, kao i običan najjači ID. Polo.

Među inim, sve verzije električnog pola imat će i poseban sustav Travel Assist koji će omogućiti potpomognutu promjenu trake na autocestama te prepoznavati semafore i znakove “Stop”.

ID. Polo bit će dostupan samo s pet sjedala i četvero vrata, a njegove vanjske dimenzije slične su klasičnom Polu. Električni model tako je dugačak 4,053 metra, širok 1,816, a visok 1,53 m, uz međuosovinski razmak od 2,6 m. U odnosu na prethodnika, ID. Polo nudi dodatnih 19 mm unutarnjeg prostora, što je posebno primjetno sa stražnje strane, dok kapacitet prtljažnika iznosi 435 litara, odnosno 1243 litre kada su stražnja sjedala preklopljena.

VW ID. Polo trenutačno se testira “u brojnim svjetskim regijama”, kako bi dosegao najvišu kvalitetu i savršenstvo detalja”, a uskoro se nadamo kako će njemačka tvrtka prikazati i njegov konačan dizajn jer su trenutačno objavljene fotografije vozila u kamuflažnim bojama.

Izvor: EV Arena