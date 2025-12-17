Talijanski paleontolozi otkrili su tisuće otisaka stopala dinosaura na gotovo okomitoj stijeni na više od 2000 metara nadmorske visine u Nacionalnom parku Stelvio, što je otkriće za koje kažu da je među najbogatijim nalazištima iz razdoblja trijasa na svijetu.

Tragovi, od kojih su neki široki i do 40 cm, s tragovima kandži, protežu se oko pet kilometara u području Valle di Fraele u blizini Bormija, jednog od mjesta održavanja Zimskih olimpijskih igara 2026. u sjevernoj regiji Lombardiji.

Ovo je jedno od najvećih i najstarijih nalazišta otisaka stopala u Italiji i među najspektakularnijima koje sam vidio u 35 godina, rekao je Cristiano Dal Sasso, paleontolog u milanskom Prirodoslovnom muzeju, na konferenciji za novinare u utorak.

Stručnjaci vjeruju da su otiske ostavila krda dugovratih biljojeda, vjerojatno plateosaura, prije više od 200 milijuna godina kada je to područje bilo topla laguna, idealna za lutanje dinosaura plažama, pri čemu su ostavljali tragove u blatu blizu vode.

Otisci stopala utisnuti su dok su sedimenti još bili mekani, na širokim plimnim ravnicama koje su okruživale ocean Tetis, rekao je Fabio Massimo Petti, znanstvenik iz muzeja MUSE u Trentu, na istoj konferenciji za novinare.

Blato, sada pretvoreno u stijenu, omogućilo je očuvanje izvanrednih anatomskih detalja stopala, poput otisaka prstiju, pa čak i kandži, dodao je.

Kako se Afrička ploča postupno pomicala prema sjeveru, zatvarajući i isušujući ocean Tetis, sedimentne stijene su se nabirale stvarajući Alpe.

Fosilizirani otisci stopala dinosaura pomaknuli su se iz horizontalnog u vertikalni položaj na planinskim liticama, a u rujnu ih je uočio fotograf divljih životinja dok je tražio jelene i bradate supove, rekli su stručnjaci.

Prirodne znanosti dale su Igrama Milano-Cortina 2026. neočekivan i dragocjen dar iz dalekih razdoblja, rekao je novinarima Giovanni Malago, predsjednik Organizacijskog odbora Milano-Cortina 2026.

Do područja se ne može doći stazama, pa će se za njegovo proučavanje morati koristiti dronovi i tehnologije daljinskog istraživanja.