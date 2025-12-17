Hladna oružja obično nisu predmetom zračnih atrakcija, no kineskom influenceru Fanu Shisanu to je bio samo izazov kojeg je uspio prevladati. Fan, inače iz pokrajine Sečuan u Kini, svojom kratkom videosadržajem privlači pozornost gledatelja na društvenim mrežama, prikazima ručno izrađenih letećih mačeva koji se čine gotovo nadnaravnima.

Da, mačevi sad i lete

U jednoj od svojih najnovijih objava, njegovi dronovi u obliku mačeva se uzdižu u zrak poput jata ptica, reagirajući na Fanove gestikulacije rukama, prenosi portal Futurism. Snimka iz zraka prikazuje kako on podiže ruke i usmjerava roj dronova mačeva u letu. Svaki mač opremljen je s četiri propelera – na vrhu, kod drške te po jedan sa svake strane štitnika za ruke.

Prema opisu videa, ti mačevi dronovi kontroliraju se pomoću pokreta ruku. Fan “gura i povlači” mačeve rukom kako bi mijenjao njihov smjer tijekom leta, što podsjeća na leteće oštrice iz stripova i animiranih filmova fantastike. Fan tvrdi da njegov video nije generiran umjetnom inteligencijom, već stvarni prikaz.

Ranije ove godine, kineski portal People’s Daily objavio je kako je Fan konstruirao leteći mač dovoljno velik da se na njemu može stajati, inspiriran njegovom ljubavlju prema kineskim borilačkim vještinama.

Guinnessov rekorder s velikom vizijom

Isprva smo koristili 20 usmjerenih ventilatora, ali potisak nije bio dovoljan. Dodali smo još četiri, što nam je dalo potrebnu snagu, i tako je ‘leteći mač' koji vidite u videu postao stvarnost, rekao je tada Fan.

Fan ima i dva Guinnessova svjetska rekorda, jedan za najbrže rezanje pet listova A4 papira mačem dok su u zraku (7,46 sekundi) i drugi za najbrže rezanje deset lubenica mačem. U budućnosti želi proširiti svoj roj dronova mačeva i ostvariti viziju da deset tisuća mačeva djeluju kao jedan.