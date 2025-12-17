Diljem svijeta svakodnevno se događaju kibernetički napadi. Posljedice mogu biti veće ili manje, ovisno o tome koliko dugo napad traje i koji su podaci ugroženi. No, kad hakeri napadnu i uspješno upadnu u sustav jednog ministarstva, onda je problem puno veći.

Kako je potvrdio francuski ministar unutarnjih poslova, Laurent Nuñez, njegovo se ministarstvo našlo na udaru hakera. Napad koji je trajao nekoliko dana bio je fokusiran na e-mail račune ministarstva, hakeri su uspjeli dobiti pristup i osjetljivim policijskim datotekama.

Istaknuo je kako su napadači pristupili određenim "službenim inboxima" te "oporavili pristupne kodove". To im je omogućilo da dobiju pristup brojnim važnim datotekama, uključujući Sustav za obradu kaznenih evidencija i Popis traženih osoba.

Problem je što u ministarstvu još ne znaju pravi opseg napada, odnosno kakvu su štetu hakeri napravili.

Do danas je iz sustava možda uklonjeno nekoliko desetaka datoteka, istaknuo je Nuñez, a prenosi EuroNews.

Dodao je kako ne može reći hoće li to ugroziti policijske istrage, ali i da nisu primili nikakav zahtjev za otkupninu.

Ministar je otkrio kako je do upada vjerojano došlo zbog "nepažnje pojedinaca unutar ministarstva" unatoč redovitim podsjetnicima na sigurnosna pravila.

Nuñez je istaknuo kako je u tijeku istraga ne bi li se otkrili počinitelji te odbacio tvrdnje da su hakeri pristupili bazama sa podacima o više od 16 milijuna ljudi.