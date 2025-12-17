Skupina ugroženih i izgledom jedinstvenih "galaksijskih žaba" koje su pronađene u prašumi u Keraliju u Indiji netragom je nestala. Istraživač i član Zoološkog društva Londona, Rajkumar KP, oglasio je uzbunu nakon što, prilikom obilaska njihova staništa, nije pronašao ni jednu.

Rajkumar je žabe "otkrio" početkom 2020. godine u prašumi Zapadni Gati u Indiji, ali zbog ograničenja tijekom pandemije COVID-19 nije ih mogao dulje pratiti. Kad se kasnije vratio, žaba više nije bilo.

Žabe Melanobatrachus indicus, velike su tek poput vrha prsta, jedine su u svojoj porodici i živjele su ispod trupaca u bujnoj prašumi.

No, ti trupci više nisu na svom mjestu, vegetacija koja ih je okruživala izgažena je, a mikrostaništa u kojima su žabe živjele u potpunosti su uništena.

Iako su istraživači prvo posumnjali da su žabe stradale nakon pohoda smeđih mungosa, ubrzo je otkrivena prava istina. Žabe su nestale zbog fotografa koji su željeli napraviti "savršene fotografije".

Kako je za Guardian ispričao Rajkumar, tragači su mu objasnili kako je nekoliko fotografa posjećivalo tu lokaciju i, u potrazi za tom ugroženom vrstom čarobnog izgleda, prevrtali trupce. Kad bi pronašli žabe, hvatali bi ih, držali u rukama i premještali ne bi li dobili "najbolju fotografiju".

Za te male vodozemce koji su iznimno osjetljivi i dišu kroz kožu to je bio nevjerojatan stres. Neke od žaba, ispričao je Rajkumaru tragač, uginule su nakon što su ih fotografi predugo držali u rukama.

Danas te populacije "galaksijskih žaba" više nema, a ostale su samo fotografije za koje se znanstvenici pitaju kad su i u kakvim uvjetima snimljene te jesu li to posljednje fotografije "galaksijskih žaba" koje ćemo moći vidjeti.

Galaksijske žabe vjerojatno su drevna, nezamjenjiva grana na drvetu života. Zaista se nadamo da možemo potaknuti ljude da se ponašaju etičnije, kako bi nevjerojatne vrste poput ovih žaba mogle napredovati još milijunima godina, upozorio je dr. Benjamin Tapley, kustos za gmazove i vodozemce u Zoološkom društvu Londona.