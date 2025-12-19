Ukrajina je postigla značajan napredak u povećanju svoje protuzračne obrane, isporučujući otprilike 950 presretačkih dronova dnevno od početka prosinca, priopćilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane, a prenosi portal Business Insider. Ti se dronovi koriste posebno za suprotstavljanje neprijateljskim dronovima tipa Shahed (iransko porijeklo, no ruska verzija naziva se Geran), dodaje se u istom priopćenju.

Takav porast predstavlja veliki napredak u proizvodnji, jer su mnogi presretači početkom godine još bili u fazi prototipa. Riječ je o FPV dronovima dizajniranim da izravnim sudaranjem uništavaju neprijateljske zračne sustave, koji imaju četiri propelera, ali se razlikuju od standardnih kvadkopter dronova, jer imaju oblik sličan metku ili projektilu.

Izvorno namijenjeni za neutralizaciju ruskih izviđačkih dronova na velikim visinama, ukrajinski su proizvođači prilagodili presretače za ciljanje ruskih dalekometnih napadačkih dronova po niskoj cijeni, odgovarajući na valove Geran dronova koje je Rusija ove godine lansirala na Ukrjainu.

Ovi sustavi jačaju zaštitu od terora dronova, istovremeno čuvajući resurse za presretanje krstarećih i balističkih projektila, rekao je ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal.

Ukrajina surađuje s više od deset proizvođača presretača i naručila je dodatne serije za 2026. godinu. Presretači moraju kombinirati brzinu, odnosno biti sposobni uhvatiti dronove Geran-2 koji lete brzinom od 185 kilometara na sat, s pristupačnošću kako bi se omogućila svakodnevna uporaba stotina tih presretača.

Ruske snage navodno mjesečno lansiraju oko 5500 dronova tipa Geran. Neki ukrajinski proizvođači također testiraju presretače za dronove Geran-3, odnosno varijantu Geran dronova na mlazni pogon, koja može doseći brzine od 370 kilometara na sat.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je postavio cilj proizvodnje od 1000 presretača dnevno, ističući u studenom da je proizvodnja bila 600 do 800 jedinica.