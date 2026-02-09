Američka vojska najveći ulog u umjetnu inteligenciju polaže ne u autonomne borbene sustave, već u optimizaciju zamorne administrativne potpore, koja upravlja svakodnevnim životom vojnika. U pozadini se testiraju AI i softverska rješenja za zadatke, od novačenja do održavanja opreme, s ciljem smanjenja ručnih administrativnih procesa koji desetljećima opterećuju vojnike.

Umjetna inteligencija je svojevrsni vrh ledenog brijega, a ispod površine imate ostatak koji omogućuje da vojska funkcionira, rekao je za Business Insider David Markowitz, glavni časnik za podatke i analitiku u američkoj vojsci.

Smanjenje repetativnih zadataka

U Arlingtonu u američkoj saveznoj državi Virginiji, vojnici se svakih nekoliko mjeseci sastaju s civilnim inženjerima kako bi testirali sustav za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM), temeljen na Salesforce platformi. BUde li taj sustav primjenjen, mogao bi znatno smanjiti opterećenje novacima, čiji se zadaci smatraju iscrpljujućima.

Trenutno novaci ručno bilježe svaku interakciju s potencijalnim kandidatima i obrađuju zahtjeve za izuzeća zbog tjelesne spremnosti, testova ili pravnih prepreka, a to je sustav koji AI može drastično pojednostaviti.

Otkrili smo da postoji tisuće pojedinačnih podataka koje novaci moraju dostaviti i većina ih je repetitivna, rekao je Alex Miller, glavni časnik za tehnologiju američke vojske. Rana testiranja softvera već su smanjila stotine obrazaca na njih manje od deset, a povratne informacije u stvarnom vremenu pomažu programerima da sustav dodatno usavrše.

Brže odluke o održavanju

Američka vojska je blizu sposobnosti da njezini vojnici pomoću jednostavnih upita dobiju podatke o održavanju i spremnosti opreme, rekao je za Business Insider Richard Martin, direktor logistike opskrbnog lanca u Army Materiel Command. Uskoro će zapovjednici moći upitati, primjerice, Koliki dio ovog voznog parka trebam obnoviti u sljedeće tri godine kako bih povećao spremnost materijala za 15 posto? i dobiti konkretne, podatkovno potkrijepljene odgovore. To bi moglo unaprijediti planiranje, proračun i odluke o obnovi vozila, poput borbenih vozila M2 Bradley.

Zamislite da mogu pregledati cijelu flotu i unijeti upit: Kojoj brigadi bi najviše koristilo 30 obnovljenih Bradley vozila? dodao je Martin, napominjući da precizno identificiranje problematične opreme može uštedjeti milijune dolara na troškovima popravaka.

Rezultat nije 100 posto siguran

Umjetna inteligencija bi također mogla zamijeniti radno intenzivno vizualno popisivanje pušaka, radija, kamiona i generatora.

Zamislite da ne morate stvarno provjeriti svaki serijski broj na svakoj pušci, nego otvorite vrata, napravite RFID skeniranje i znate da je svaka puška na svom mjestu, kaže Martin.

Markowitz je upozorio da uspjeh kojem se američka vojska nada ipak nije zajamčen, jer kvaliteta podataka, usvajanje tehnologije i zastarjeli sustavi i dalje predstavljaju izazove.