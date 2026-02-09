Mjesta na kojima se masno tkivo nakuplja u našem tijelu može utjecati na način na koji naš mozak stari, dovodeći u pitanje pojednostavljena shvaćanja pretilosti i ukazujući na skrivene neurološke rizike, koji nadilaze samu tjelesnu masu.

Znanstvenici s kineskog Medicinskog sveučilišta u Xuzhouu, analizirali su MRI snimke 25.997 odraslih osoba iz zdravstvene baze podataka Velike Britanije, prosječne dobi 55 godina. Metodom latentne analize profila (LPA) sudionici su razvrstani u šest skupina prema obrascima raspodjele masnog tkiva, a ti su profili potom povezani s građom mozga i rezultatima kognitivnih testova. Latentna analiza profila statistička je metoda koja se koristi za razvrstavanje ljudi u skupine na temelju zajedničkih obilježja koja se ne vide izravno, nego se zaključuju iz dostupnih podataka.

Dva nova obrazca

U usporedbi sa skupinom ispitanika s najmanjom količinom tjelesnog masnog tkiva, svi ostali profili pokazivali su manji volumen mozga i manje sive tvari.

Naš je rad iskoristio mogućnost MRI-ja da kvantificira masno tkivo u različitim dijelovima tijela, osobito oko unutarnjim organima, kako bi se stvorio sustav klasifikacije koji se temelji na podacima, a ne na subjektivnim procjenama. Klasifikacija temeljena na podacima neočekivano je otkrila dvije dosad nedefinirane vrste raspodjele masnog tkiva koje zaslužuju veću pozornost, kaže Kai Liu iz Pridružene bolnice Medicinskog sveučilišta u Xuzhouu i jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu Radiology.

Izdvojena su dva nova obrasca: prvi obilježen povećanom količinom masnog tkiva oko gušterače, te drugi kod kojeg se masno tkivo nakuplja oko organa unatoč prosječnom indeksu tjelesne mase (BMI). Oba su obrasca bila snažno povezana s gubitkom sive tvari, lezijama bijele tvari, ubrzanim starenjem mozga, kognitivnim padom i neurološkim bolestima.

Razlike između muškaraca i žena

Ubrzano starenje mozga bilo je izraženije kod muškaraca, dok je povećani rizik od epilepsije uglavnom bio povezan s obrascem masnog tkiva oko gušterače kod žena.

Štetni učinci povišenog BMI-ja na strukturu mozga dobro su dokumentirani u prethodnim istraživanjima. Naši profili raspodjele masnog tkiva dobiveni LPA-om potvrđuju taj odnos i dodatno otkrivaju neovisne neurodegenerativne rizične čimbenike., pišu autori navedenog istraživanja

Zdravlje mozga nije samo pitanje količine masnog tkiva, nego i mjesta na kojem se ono nakuplja, istaknuo je na kraju Liu, u izjavi objavljenoj u članku Radiološkog društva Sjeverne Amerike (RSNA), neprofitne organizacije koja predstavlja stručnjake iz svih radioloških subspecijalnosti u više od 160 zemalja diljem svijeta.