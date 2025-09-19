Nedavna istraživanja dovode u pitanje tradicionalna shvaćanja tjelesne težine i smrtnosti. Podaci od desetaka tisuća danskih sudionika, predstavljeni na godišnjem skupu Europske udruge za proučavanje dijabetesa (EASD) u Beču, pokazuju da pretilost, pa čak i blaga pretilost, ne mora nužno povećati rizik od smrti kod starijih odraslih osoba.

Indeks tjelesne mase (BMI), mjera težine u odnosu na visinu, često se koristi za klasifikaciju težine: 18,5 do

Smrtnost kroz spektar tjelesne težine

Danska studija, koja je predstavljena na navedenom skupu u Beču i koja čeka recenzije, pratila je 85.761 osobu (81,4 % žena, medijalna dob 66,4 godine) tijekom pet godina, prenosi EurekAlert. Tijekom tog razdoblja preminulo je 7555 sudionika (8 %). Analiza je pokazala složen odnos između BMI-ja i smrtnosti. Sudionici u kategoriji pothranjenosti imali su gotovo tri puta veću vjerojatnost smrti (2,73 puta) u usporedbi s osobama pri vrhu normalne težine (22,5 do 25 kg/m²).

Teška pretilost (BMI više od 40 kg/m²) također je bila povezana s povećanim rizikom od smrti, pri čemu je smrt bila više od dvaput vjerojatna (2,1 puta) u usporedbi s kontrolnom skupinom. Iznenađujuće, povećan rizik od smrtnosti zabilježen je i kod onih koji se smatraju “zdravom” težinom: sudionici s BMI-jem 18,5 do 20 kg/m² dvaput su češće umrli, dok su oni s BMI-jem 20 do 22,5 kg/m² imali 27 posto veći rizik od smrti.

Suprotno tome, osobe u rasponu pretilosti (25 do

Pojašnjenje rezultata

Pothranjenost i pretilost predstavljaju velike globalne zdravstvene izazove. Pretilost može poremetiti metabolizam, oslabiti imunološki sustav i dovesti do bolesti poput dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i do 15 različitih vrsta raka, dok je pothranjenost povezana s pothranjenošću, oslabljenim imunitetom i nedostatkom hranjivih tvari, kaže Sigrid Bjerge Gribsholt iz danskog Steno Diabetes Centra Aarhus.

Obrnuta uzročnost može dijelom objasniti nalaze, gdje bolesti koje uzrokuju gubitak težine mogu učiniti da nizak BMI izgleda opasnije. Budući da su naši podaci prikupljeni od ljudi koji su radili preglede iz zdravstvenih razloga, ne možemo to potpuno isključiti, dodaje Gribsholt.

Uloga raspodjele masti u tijelu je važna

Profesor Jens Meldgaard Bruun isto tako iz Steno Diabetes Centra Aarhus, naglašava da BMI sam po sebi nije dovoljan. Drugi važni čimbenici uključuju kako su masnoće raspoređene. Visceralna masnoća, vrlo metabolički aktivna masnoća pohranjena duboko u trbuhu, oko organa, izlučuje spojeve koji nepovoljno utječu na metaboličko zdravlje. Jasno je da liječenje pretilosti treba biti personalizirano uzimajući u obzir čimbenike poput raspodjele masti i prisutnosti bolesti poput dijabetesa tipa 2 prilikom određivanja ciljne težine, napominje on.