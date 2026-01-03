Hodanje na dvije noge omogućilo je ranim ljudima potpuno nov smjer evolucije. Utjecalo je na razvoj mozga, društva, ali i naših tijela.

No, kad se to točno dogodilo? Znanstvenici su godinama mogli samo nagađati u kojem trenutku su ljudi napustili kretanje uz pomoć ruku i nogu i "odlučili" se isključivo za noge.

Nova analiza fosila otkrivenih u središnjoj Africi omogućila je znanstvenicima preciznije datiranje i dodatne dokaze da su ljudi napravili prve prave korake prije sedam milijuna godina.

Analiza se temelji na ostacima koji su pronađeni u pustinji u sjevernom Čadu prije dvadesetak godina. Lubanja, kosti iz noge i ruke godinama su znanstvenicima izazivali više pitanja no što su nudili odgovore.

Ostaci su pripadali Sahelanthropus tchadensisu, homininu koji je pripadao lozi koja se odvojila od naših najbližih životinjskih srodnika - majmuna.

Lubanja koja je pronađena odmah je privukla pozornost znanstvenika jer se rupa na dnu lubanje, kroz koju bi ulazila leđna moždina, činila dobro pozicioniranom kao kod drugih dvonožaca. No, kako se radilo samo o ostacima lubanje, znanstvenici nisu mogli biti sigurni.

Paleoantropolog Scott Williams, sa Sveučilšta u New Yorku jedan je od koautora nove analize objavljene u časopisu Science Advances. Sa svojim je timom znanstvenika koristio trodimenzionalnu geometrijsku morfometriju, metodu koja antropolozima omogućuje kvantificiranje oblika fosila, te krenuo u ponovnu analizu ostataka za koje je znanstvena zajednica sumnjala da bi se uopće trebali smatrati homininom.

Opipavajući kosti Williams je pronašao trag koji ukazuje na ključnu značajku važnu za dvonožno kretanje - malu izbočinu tamo gdje bi se iliofemoralni ligamet pričvršćivao za kost.

Njegovo su otkriće potvrdili francuski paleoantropolozi Guillaume Daver i Franck Guy.

No, ne slažu se svi s tim otkrićem. Paleoantropologinja Marine Cazenave iz Instituta Max Planck smatra da nova studija nudi samo "slabe dokaze" za dvonožnost.

To pak ne obeshrabruje Williamsa, Davera i Guya. Iako priznaju da je teško biti siguran da je Sahelanthropus zaista koristio ruke za nošenje hrane i hodao na dvije noge, uvjereni su da dostupni fosili ukazuju upravo to. Daver i Guy planiraju se vratiti u sjeverni Čad ove godine ne bi li pronašli dodatne ostatke koji bi potvrdili njihova otkrića.

Uspiju li, to bi otkriće zaista moglo promijeniti ono što znamo o razvoju ljudi.

Izvor: Scientific American