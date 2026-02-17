Duboko ispod planina Apusen u Rumunjskoj, drevni led otkrio je bakteriju koja bi mogla ili ojačati medicinu ili je ugroziti. Znanstvenici koji su istraživali 5000 godina star led iz špilje Scărișoara identificirali su soj bakterije s izvanrednim, ali i problematičnim svojstvima.

Istraživački tim Instituta za biologiju u Bukureštu pri Rumunjskoj akademiji znanosti, izvadio je ledeni stup dug 25 metara iz Velike dvorane navedene špilje. Iz tog uzorka izolirani su bakterijski sojevi očuvani tisućama godina. Sekvenciranjem genoma otkriveni su geni povezani s preživljavanjem u hladnoći i antimikrobnim djelovanjem, a posebnu pozornost privukao je soj Psychrobacter SC65A.3. Njihovo istraživanje objavljeno je u stručnom časopisu Frontiers in Microbiology.

Soj bakterije Psychrobacter SC65A.3 izoliran iz špilje Scărișoara, unatoč svom drevnom podrijetlu, pokazuje otpornost na više modernih antibiotika i i sadrži više od 100 gena koji mu omogućuju tu otpornost, ističe Cristina Purcarea, mikrobiologinja na navedenom rumunjskom institutu, a prenosi portal EurekAlert.

Navedena bakterija testirana je na 28 antibiotika iz 10 klasa. 10 antibiotika na koje smo pronašli otpornost široko se koriste u oralnim i injekcijskim terapijama koje se koriste za liječenje niza ozbiljnih bakterijskih infekcija u kliničkoj praksi, istaknula je Purcarea. Neki od tih lijekova, poput rifampicina, vankomicina i ciprofloksacina, koriste se za liječenje bolesti poput tuberkuloze, kolitisa i infekcija mokraćnog sustava.

Otpornost i potencijal

Rezultati pokazuju da je navedena bakterija otporna na uobičajene antibiotike koji se koriste protiv infekcija pluća, kože, krvi i drugih čestih infekcija. Ekstremni okoliši, poput ledenih špilja, potiču mikrobiološku raznolikost, a dugoročna prilagodba može proizvesti i obrambene gene i korisne biokemijske alate.

Ali može i spriječiti rast nekoliko glavnih "superbakterija" otpornijih na antibiotike te pokazuje značajne enzimske aktivnosti koje imaju velik biotehnološki potencijal, kaže Purcarea.

Vrste Psychrobacter poznate su po prilagodbi na hladnoću. Neke mogu uzrokovati infekcije, no mnogi evolucijski mehanizmi unutar tog soja još nisu u potpunosti istraženi.

Dvosjekli mač

Rumunjski znanstvenici upozoravaju da smrznuti okoliši mogu poslužiti kao spremišta gena koji kod bakterija uzrokuju otpornost. Kako se temperature povećavaju i led topi, uspavane mikroorganizme moguće je ponovno uključiti u okoliš.

Ako otapanje leda oslobodi ove mikroorganizme, ti bi se geni mogli prenijeti na moderne bakterije, dodatno otežavajući globalni izazov otpornosti bakterija na antibiotike. S druge strane, proizvode jedinstvene enzime i antimikrobne spojeve koji bi mogli nadahnuti nove antibiotike, industrijske enzime i druge biotehnološke inovacije, upozorava Purcarea.

Studija na kraju poziva na integrirana istraživanja mikroba iz hladnih okoliša, mapiranje njihove raznolikosti te procjenu njihovog ekološkog i medicinskog značenja.