Umjesto kupnje novog uređaja, jedan je youtuber odlučio iskušati krajnje granice i dramatično produljiti kapacitet baterije svog starog iPhonea.

Appleovi iPhone uređaji smatraju se vrhunskim pametnim telefonima, no prema kapacitetu baterije uglavnom zaostaju za usporedivim Android modelima. U želji za znatnim povećanjem kapaciteta baterije, YouTuber "The Fix", zamijenio je dotrajalu bateriju u iPhoneu 11 Pro iz 2019. godine. Izvorna baterija kapaciteta od 3.046 mAh pala je na 67 % maksimalnog kapaciteta, što znači da je njezin trenutni maksimalni kapacitet bio svega 2.060 mAh.

Nabavivši komplet za nadogradnju baterije deklariranog kapaciteta 12.000 mAh na Amazonu, zajedno s potrebnim alatom, The Fix započeo je pažljivo rastavljanje uređaja, prenosi portal Wccftech. Postupak je uključivao odvrtanje vijaka i oprezno otvaranje kućišta prije ugradnje nove komponente.

Nakon ponovnog sastavljanja i uključivanja, telefon je prikazivao 100 % maksimalnog kapaciteta, uz upozorenje o neprovjerenom stanju baterije. Naknadna dijagnostika pokazala je stvarni kapacitet od 9.997 mAh, a ne 12.000 mAh kako stoji na ambalaži proizvoda. Unatoč tomu, riječ je o više nego trostrukom povećanju kapaciteta baterije. Zamjenska baterija zauzela je isti fizički prostor kao i znatno slabija tvornička baterija.

The Fixov video isto tako ne donosi dugoročna ispitivanja performansi te nove baterije u njegovom iPhone 11 uređaju, tako da nije poznato koliko je zapravo povećao autonomiju korištenja uređaja između punjenja.

Apple, naravno, ne preporučuje takve zahvate na svojim uređajima. Iako su ovi kompleti trećih proizvođača povoljniji od kupnje novog iPhonea, pouzdanost i ugled prodavatelja mogu znatno varirati. Osim toga, morate doista znati što radite pa je stoga bolje prepustiti takve zamjene profesionalcima u servisu.