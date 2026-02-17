Već se neko vrijeme govori o Appleovim planovima za nove uređaje, a iako iz ove tvrtke i dalje ne govore o tome što će predstaviti, jučer smo ipak nešto saznali. Naime, iz ove su tvrtke najavili event koji će se održati 4. ožujka, a na kojem bi trebali predstaviti “posebno Appleovo iskustvo”.

O čemu se radi, naravno, nisu komentirali, no manje-više znamo sve što možemo očekivati, iako se obožavatelji ove tvrtke uvijek nadaju “još jednoj stvari”.

Gotovo je sigurno kako će zvijezda tog događaja, odnosno najzanimljiviji proizvod biti novi model Appleova telefona. O iPhoneu 17e već smo više puta pisali, a najvažnija stvar koju treba znati o ovom uređaju jest da će to biti cjenovno najpovoljniji telefon ove tvrtke koji će se prodavati, najvjerojatnije, po cijeni od 599 dolara.

Stižu i tableti i računala

Telefon bi trebao imati ekran dijagonale 6,1 inč, a pokretat će ga A19 čipset, no u odnosu na skuplje modele, taj bi čip trebao imati manje grafičkih jezgri, tako da će ipak postojati razlika u snazi hardvera između jeftinijih i skupljih modela. Sa stražnje strane imat će samo jednu kameru (rezolucija 48MP), dok bi rezolucija prednje kamere trebala iznositi 18MP.

Osim novog modela iPhonea, početkom sljedećeg mjeseca očekujemo i dva nova modela tableta - nadogradnju klasičnog iPada koji će sada imati A18 čipset te novi iPad Air s M4 čipom. Novi procesori, čini se, bit će jedino osjetno poboljšanje na ovim uređajima u odnosu na prethodne generacije.

Apple će, prema glasinama, predstaviti i nove modele svojih računala te glasine spominju 14 i 16-inčne verzije MacBookova Pro s M5 i M5 Max čipovima te MacBook Air s M5 čipom. Osim toga, Apple bi napokon mogao predstaviti i svoja najjeftinija prijenosna računala do sada. Nove prijenosnike, koji će navodno biti dostupni u “živim bojama” pokretat će Appleovi mobilni procesori kakvi se ugrađuju u posljednje generacije iPhonea, s kućištem od aluminija.

Trenutačno nisu poznati konkretniji detalji o ovim uređajima koji bi prvenstveno trebali biti namijenjeni obrazovnom i poslovnom tržištu, a navodno bi se u prodaji trebao pojaviti po cijeni između 700 i 800 dolara.

Izvor: Mac Rumors



