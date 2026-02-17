Adani Enterprises objavio je u utorak da će do 2035. uložiti 100 milijardi dolara u gradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju kako bi stvorio najveću integriranu platformu u svijetu i osigurao Indiji lidersku poziciju u globalnoj utrci.tri vijesti o kojima se priča Spretniji i od mnogih ljudi VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha Nova tehnologija Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa Spektakularna snimka VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Podatkovni centri koristit će energiju iz obnovljivih izvora i trebali bi potaknuti dodatnih 150 milijardi dolara potrošnje u sljedećem desetljeću u nekoliko povezanih sektora, uključujući platforme za upravljanje podacima i proizvodnju poslužitelja, navodi indijska tvrtka.
Adanijeva investicija stvorit će u Indiji ekosustav infrastrukture za umjetnu inteligenciju vrijedan 250 milijardi dolara tijekom narednog desetljeća, ističu.
Koristimo našu snažnu bazu u podatkovnim centrima i obnovljivim izvorima energije kao odskočnu dasku za razvoj potpunog ekosustava za umjetnu inteligenciju, s fokusom na tehnološkom suverenitetu Indije, izjavio je predsjednik grupe Gautam Adani.
U listopadu Google je najavio 15 milijardi dolara ulaganja tijekom pet godina u postavljanje podatkovnog centra u indijskoj saveznoj državi Andhra Pradesh.
Googleov projekt mogao bi donijeti do pet milijardi dolara ulaganja Adani Connexu, zajedničkom projektu Adani Enterprisesa i privatnog operatera podatkovnih centara EdgeConneX-a.
Konglomerat pregovara i s drugim velikim tvrtkama u sektoru o osnivanju velikih kampusa diljem Indije, poručili su, ne otkrivajuću detalje.