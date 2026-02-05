Jedan od velikih problema pri treniranju i razvoju umjetne inteligencije su resursi, odnosno velika količina energije potrebne za pokretanje AI sustava i servera, a veliki resursi troše se i na hlađenje. Također, problem je i negativni ekološki otisak. Rješenje je, smatraju lideri tehnoloških kompanija - u svemiru.

O tome je krajem prošle godine govorio izvršni direktor Googlea Sundar Pichai, a s prve korak u tom smjeru tvrtka namjerava napraviti već ove godine. Na početku će krenuti s malim uređajima smještenim u satelite koje će, kako bi ih testirali, poslati u orbitu, dok bi nakon toga trebali krenuti sa skaliranjem. S vremenom bi tako, smatra Pichai, gradnja takvih svemirskih podatkovnih centara trebala postati uobičajena.

Planiraju lansirati milijun satelita u svemir

Slične ambicije ima i Elon Musk. Već smo pisali o željama i planovima SpaceX-a da u svemir lansiraju čak milijun satelita koji bi činili orbitalne podatkovne centre. Šef ove tvrtke ne želi previše čekati te je nedavno najavio lansiranje satelita kroz 2-3 godine. No pitanje je koliko će vremena proći od lansiranja prvih satelita do pokretanja konkretnih orbitalnih podatkovnih centara koje će napajati sunčeva energija, a koji će moći poslužiti kao i zemaljska infrastruktura.

Iako bi se po najavama Muska moglo činiti kako će to biti relativno brzo, prema izvršnom direktoru Amazon Web Servicesa Mattu Garmanu, još smo “prilično udaljeni” od vremena u kojem će takvi svemirski podatkovni centri postati stvarnost. Gostujući na Ciscovom AI Summitu u San Franciscu, objasnio je kako pred realizacijom takve ideje stoje brojni izazovi poput slanja servera, satelita i druge opreme u orbitu. Za sada ne postoji dovoljno raketa za lansiranje milijun satelita tako da smo, dakle, prilično daleko od toga, objasnio je i dodao kako bi troškovi slanja takvog tereta u svemir bili masivni i u tome nema ekonomske računice.

Zanimljivo je kako, osim Musku, Pichaiju i drugima, ova ideja zanimljiva i njegovom bivšem šefu - Jeffu Bezosu. Naime, i on je prošle godine govorio o orbitalnim podatkovnim centrima te je uvjeren kako će jednom takvi podatkovni centri postavljeni u svemiru nadmašiti one na Zemlji - ponajprije zbog pristupačnosti solarne energije. No i on je rekao kako to neće biti tako skoro te je gostujući na Talijanskom tehnološkom tjednu u Torinu rekao kako će se takva infrastruktura u svemiru graditi u sljedećih 10 do 20 godina.

Izvor: Reuters