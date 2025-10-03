Sve više podataka koje proizvodi umjetna inteligencija, ali i svi ljudi koji koriste digitalne proizvode, traži sve više prostora za pohranu u podatkovnim centrima. I dok je jedno rješenje gradnja novih podatkovnih centara, to znači i veliko povećanje potrošnje električne energije za pokretanje i vode za hlađenje tih centara.

Već se dulje raspravlja o izgradnji podatkovnih centara u svemiru. Stručnjaci ističu kako bi to bilo dobro rješenje jer bi ih bilo lakše hladiti, mogli bi koristiti sunčevu energiju za stvaranje električne energije, a i ne bi smetali nikome na Zemlji.

S tim se slaže i osnivač Amazona i Blue Origina, Jeff Bezos. Gostujući na Talijanskom tehnološkom tjednu u Torinu, Bezos je iznio svoje viđenje budućnosti podatkovnih centara. Uvjeren je da će se u sljedećih 10 do 20 godina, u svemiru graditi podatkovni centri snage jednog gigavata. Osim toga, uvjeren je da će svemirski podatkovni centri u konačnici nadmašiti one na Zemlji upravo zahvaljujući obilju neprekidne solarne energije.

Jedna od svari koje će se dogoditi u sljedećem, teško je točno znati kada, ali to je za više od 10 godina, a ne više od 20 godina, počet ćemo graditi divovske gigavatne podatkovne centre u svemiru, rekao je Bezos.

Bolje će se graditi u svemiru jer tamo imamo solarnu energiju. 24 sata dnevno. 7 dana u tjednu. Nema oblaka ni kiše. Moći ćemo nadmašiti cijenu zemaljskih podatkovnih centara u svemiru u sljedećih nekoliko desetljeća, rekao je Bezos.

Dodao je kako je prelazak na "orbitalnu infrastrukturu" dio šireg trenda korištenja svemira za poboljšanje života na Zemlji.

To se već dogodilo s meteorološkim satelitima. S komunikacijskim satelitima. Sljedeći korak bit će podatkovni centri. A zatim i druge vrste proizvodnje, rekao je.

Iako zanimljivo zvuči, prebaciti sve podatkovne centre u orbitu, situacija nije baš tako izazovna. Baš kao i sa satelitima, takav položaj ima svoje izazove. Počevši od kompliciranog održavanja, ograničene mogućnosti nadogradnje, visokih troškova, kao i rizika od neuspjelih lansiranja ili sudara s nebeskim tijelima poput asteroida i meteora.

