U Kulturnom multimedijskom centru u Bjelovaru održano je još jedno izdanje događaja „Women in Digital“.

Riječ je o događaju namijenjenom učenicama viših razreda srednjih škola, koji im omogućuje da iz prve ruke čuju iskustva žena iz IT industrije, s ciljem poticanja djevojaka na razmatranje STEM područja pri nastavku školovanja i odabiru budućeg zanimanja.

Učenice je ispred Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uvodno pozdravila v.d. načelnica Sektora za razvoj digitalnih kompetencija Lidija Suman istaknuvši kako i dalje svjedočimo predrasudama i stereotipima koji određena zanimanja dijele na „muška“ i „ženska“.

Takve predrasude prisutne su i u STEM područjima, znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, gdje je udio žena i dalje manji nego muškaraca, zbog čega ovakav trend nije karakterističan samo za Hrvatsku, već i za cijelu Europsku uniju, što potvrđuje i Izvješće Europskog parlamenta o rodnoj ravnopravnosti u STEM-u.

Još smo 2019. godine potpisali Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu i obvezali se stvarati ravnopravne prilike te poticati žene da aktivno sudjeluju u digitalnom društvu, izjavila je v.d. načelnica Suman.

U Hrvatskoj je provedbu Deklaracije koordinirao Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a danas taj mandat provodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ovakvi su događaji jako pohvalni zbog toga što je žena u IT-u još uvijek jako malo te bih osobno voljela da svi zajedno potaknemo buduće generacije mladih djevojaka i stručnjakinja da se okušaju u IT industriji te da shvate koliko šarolikih poslova možemo raditi, jer IT nije samo programiranje, rekla je jedna od govornica Kaja Pavlinić Popović, COO agencije „Speck“.

Osim Kaje, događanje je okupilo i ostale eminentne govornice iz industrije digitalnih tehnologija poput Nataše Glavor iz tvrtke Span, Meri Tukač Ofak iz softverske tvrtke Infobip, Tee Ergović iz tvrtke Rimac Technology te izv. prof. dr. sc. Martine Kutije i izv. prof. dr. sc. Martine Antonić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.

Karijera u IT i IKT sektorima danas donosi brojne prednosti za žene, od profesionalnog razvoja do fleksibilnosti, uključujući mogućnost rada na daljinu, što olakšava balansiranje između karijere i obiteljskog života.

Uključivanje žena u digitalni svijet nije samo pitanje ravnopravnosti, već prilika za društvo, gospodarstvo i tehnologiju da napreduju.