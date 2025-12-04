Waymo je počeo s razvojem autonomne tehnologije prije više od 15 godina te su do sada ostvarili najveći napredak na ovom polju. Njihovi automobili u kojima nema vozača već godinama prevoze ljude na nekoliko američkih tržišta, a broj gradova u kojima su dostupni konstantno se povećava.

Kako bi mogli sigurno voziti na cestama s drugim automobilima kojima upravljaju ljudi potrebno je jako puno treniranja ove tehnologije. Ona se trenira na situacijama kakve su uobičajene na cestama, ali i na prometnim situacijama kakve se rijetko događaju. Ipak, za situaciju s kojom se nedavno suočio njihov robotaksi u Los Angelesu, nisu bili spremni.

Za ovo nisu mogli biti spremni

Naime, dok je robotaksi išao svojim putem, a to je kroz raskrižje lijevo, na tom raskrižju događaja se prava drama. Naime, policija je nakon potjere zaustavila automobil upravo na tom raskršću, a dok su ga policajci držali na nišanu, vozač je legao na asfalt i stavio ruke iza glave.

To, očigledno, nije jedna od situacija na koje je treniran Waymov robotaksi tako da njegovo računalo nije prepoznalo opasnost i, umjesto da se zaustavi ili ode s mjesta događaja, autonomno vozilo prošlo je kroz raskrižje i to jako blizu osobe koja je ležala na podu i koju je policija držala na nišanu.

Na objavljenom videu mogu se čuti policajci koji su povikali automobilu da se makne, no robotaksi je nakratko usporio pa nastavio dalje u raskrižje. Osoba koja je ležala na podu tada je podigla glavu da vidi što se događa, a zatim su mu prišli policajci s uperenim oružjem. Iako se situacija činila prilično opasna, srećom na kraju nitko nije završio ozlijeđen.

Waymo će naučiti iz ove situacije

Nakon ovog incidenta iz Wayma su komentirali kako je sigurnost njihov glavni prioritet, kako za ljude u samim vozilima, tako i za ostale sudionike u prometu i pješake. Naglasili su kako, kada dožive ovakve neuobičajene situacije, iz njih uče i nastavljaju s unaprjeđivanjem sigurnosti na cestama.

Podsjetimo i na još jednu neuobičajenu situaciju na koju autonomna vozila nisu bila spremna, a zbog koje su se u kratko vrijeme sudarila čak dva Waymova robotaksija. Krajem 2023. godine u Phoenixu njihov je automobil, kako su tada naglasili, “došao u kontakt” s pickupom okrenutim unazad koji se nalazio na vozilu vučne službe. Srećom, tada nije bilo ozlijeđenih i zabilježena je manja materijalna šteta, a nakon toga Waymo je nadogradio softver kako bi se u budućnosti izbjegle slične stvari.

Nema sumnje kako će kompanija isto napraviti i nakon incidenta s policijom. Do sada su Waymo i LAPD uspješno surađivali te policija iz Los Angelesa kaže kako su u konstantnom kontaktu s Waymom jer se tehnologija stalno razvija i napreduje pa moraju ići u korak s njom

Izvor: NBC News