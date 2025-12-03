Početak godina na mobilnom tržištu obično je rezerviran za dvije stvari - predstavljanje nove generacije Samsungovih najjačih pametnih telefona te svjetski mobilni kongres koji se krajem veljače održava u Barceloni. Prema informacijama koje kruže mrežom, južnokorejska tvrtka već bi sredinom ili krajem siječnja trebala predstaviti nove telefone iz serije Galaxy S tako da bi za nešto više od mjesec dana trebali saznati službene informacije o tim uređajima.

Do tada ostaju nam glasine i nagađanja, a ovog tjedna objavljene su nove takve glasine koje potpisuje jedan od najpouzdanijih izvora u industriji.

Korisnik na platformi X @UniverseIce tako je objavio što možemo očekivati od modela Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Među telefonima koje bi trebali predstaviti, dakle, nema uređaja iz serije Edge, što je i očekivano i o tome smo već pisali.

Evolucija, ne revolucija

Model S26, prema ovim informacijama, trebao bi donijeti malo veći ekran (dijagonala 6,3 inča) u odnosu na prethodnika, no maksimalna svjetlina i frekvencija osvježavanja ekrana trebali bi ostati isti (od 1 do 120 Hz). Osim većeg ekrana, dobra vijest je što bi se početni model sada trebao isporučivati i s većom količinom memorije - 256, umjesto 128GB, a bit će dostupna i verzija s 512GB memorije. Također, još jedna dobra vijest je i malo jača baterija koja bi trebala donijeti koji sat rada duže u odnosu na telefon iz serije Galaxy S25.

Telefon će na većini tržišta pokretati Samsungov Exynos 2600 čipset, dok bi se jedino u SAD-u trebao isporučivati s Qualcommovim Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Što se kamera tiče, tu ne treba očekivati neke velike promjene pa bi tako model Galaxy S26 trebao imati glavnu 50MP kameru, 12MP ultraširoku kameru i 10MP telefoto kameru, uz 12MP kameru za selfije.

Model S26 Plus, osim hardvera novije generacije, ne bi trebao donijeti nikakva dodatna poboljšanja, barem prema ovim informacijama.

Najzanimljiviji je, svakako, najjači model Galaxy S26 Ultra, no niti na njemu ne treba očekivati neke značajnije promjene. I dalje će imati 6,9 QHD ekran iste frekvencije osvježavanja (1-120Hz), 12, odnosno 16GB memorije, a korisnicima će biti dostupni modeli s 256 i 512GB prostora za pohranu te najskuplji model s 1TB prostora za pohranu. Iako bi sve kamere trebale biti iste, 3x telefoto kamera će ipak imati nešto veći senzor u odnosu na ovogodišnji model. Također, uz standardni jači procesor, treba spomenuti i podršku za brže punjenje (60 u odnosi na 45W), a ovaj bi uređaj mogao biti i malo tanji.

S obzirom na to da je do predstavljanja ostalo još nešto više od mjesec dana, vjerojatno će se do tada pojaviti i nove informacije, a možda i fotografije nadolazećih telefona koji, očito, ne donose nikakvu revoluciju, već klasičnu evoluciju u odnosu na prethodne modele.

Izvor: Toms Guide