Predstavljanje ChatGPT-a prije tri godine šokiralo je cijelu tehnološku industriju, a čini se kako su ponajviše zatečeni ostali u Googleu. Ta je kompanija godinama dominirala tržištem pretraživanja, a zahvaljujući oglasima koje se prikazuju uz rezultate na tražilici, ostvarivali su golem prihod. No s objavom AI chatbota situacija se prilično promijenila i, umjesto guglanja, ljudi sada razgovaraju s umjetnom inteligencijom i od nje traže odgovore na svoje upite.

To znači kako korisnici sve manje guglaju, ali i posjećuju internetske stranice na koje ih je ranije Google upućivao, što je utjecalo na cijeli poslovni model baziran na internetskom pretraživanju.

Zbog toga je Google brzo nakon predstavljanja ChatGPT-a upalio alarm jer su bili svjesni u kojem smjeru ide industrija pa su se i oni morali promijeniti i fokus cijele kompanije staviti na AI. Na početku su požurili i radili brutalne greške, zbog kojih su se našli na udaru kritika pa čak i ismijavanja.

Skok je nevjerojatan

No s vremenom su njihovi modeli postali sve bolji, a koliko su napredak ostvarili možemo vidjeti po nedavnoj izjavi izvršnog direktora Salesforcea Marca Benioffa. On je ranije godinama svakodnevno koristio ChatGPT, a nakon što je proveo dva sata s posljednjim Googleovim modelom Gemini 3 komentirao je kako se više ne vraća Altmanovom chatbotu. Skok je nevjerojatan, objasnio je kakav je napredak postigao Google.

Tog napretka svjesni su i u OpenAI-u, a novi Altmanov potez pokazuje kako su se stvari promijenile. Naime, u internom dopisu zaposlenicima kompanije, sada je Altman upalio alarm i proglasio uzbunu u svojoj kompaniji zbog sve veće i opasnije konkurencije ChatGPT-u. Kako bi mogli zadržati tempo s konkurentima poput Geminija, potrebno je poboljšati kvalitetu ChatGPT-a, upozorio je svoje zaposlenike.

Zanimljivo je što je Altman javno čestitao Googleu na njihovom odličnom modelu, no iza zatvorenih vrata pokazao je zabrinutost naglasivši kako je pred njima dosta posla kako bi ih brzo sustigli.

Sav fokus je na ChatGPT-u

Prvi čovjek zadužen za razvoj ChatGPT-a u OpenAI-u Nick Turley komentirao je ovog tjedna kako se novi AI alati predstavljaju svakog tjedna, što je odlična stvar jer i njih motivira da ubrzaju razvoj i podignu ljestvicu onoga što AI asistenti mogu napraviti. Usprkos svoj toj konkurenciji, naglasio je, ChatGPT je i dalje vodeći svjetski AI asistent.

Altman i ekipa sada se moraju potruditi da tako i ostane jer teško je vjerovati da će korisnici ostati vezani za AI chatbotove (osim onih koji plaćaju pretplatu), već će se okrenuti boljim rješenjima, ako takva postoje. Zbog toga u u ovoj kompaniji kažu da je njihov fokus na tome da ChatGPT naprave još intuitivnijim i sposobnijim te da nastave rasti i prošire pristup diljem svijeta.

