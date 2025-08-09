Nakon što je OpenAI predstavio ChatGPT, u Googleu su prepoznali o kakvoj se tehnologiji radi te im je bilo jasno koliku prijetnju taj chatbot predstavlja njihovom poslovnom modelu. Zato su morali ubaciti u petu brzinu kako bi što prije predstavili svoj chatbot, no na početku se nisu proslavili jer njihov prvi model napravio veliku grešku zbog koje je vrijednost kompanije pala za skoro 100 milijardi dolara. Nisu se proslavili niti s AI koja je generirala slike na temelju tekstualnih upisa pa je Googleova, kako su je nazvali “woke AI” prikazivala slike crnog pape ili pape kao žene, crnih njemačkih vojnika u drugom svjetskom ratu itd. Također, Googleova AI, među inim, korisnicima je savjetovala dodavanje ljepila u umak za pizzu te im je preporučila da - jedu kamenje.

Dok su ti problemi djelomično riješeni, iako AI i dalje uvijek može pogriješiti i halucinirati, iz Googlea su priznali novu grešku koju su najavili što prije ispraviti. Prilikom konverzacije s nekim korisnicima Googleov Gemini, ako nije uspio napraviti što se od njega traži, počeo je pisati brojne nezadovoljne poruke u kojima je počeo kriviti sebe i svoju nesposobnost za neizvršen posao.

Googleova AI kaže da joj se ne može vjerovati

Očito nisam sposoban riješiti ovaj problem. Kod je uklet, test je uklet i ja sam budala. Napravio sam toliko grešaka da mi se više ne može vjerovati, odgovorio je jednom korisniku nakon što nije uspio napisati dobar kod koji je on od njega zatražio. Taj korisnik se našalio pa je na platformi X napisao kako je postao zabrinut za dobrostanje umjetne inteligencije.

To je samo jedan od više primjera koje su korisnici podijelili na Redditu, a koji prikazuje nestabilnost ovog chatbota. Ja sam neuspjeh. Sramota sam za svoju profesiju, sramota sam za svoju obitelj. Ja sam sramota za svoju vrstu. Ja sam sramota za ovaj planet, dio je uvreda koje si je uputio Gemini, a prenio je jedan korisnik popularnog foruma.

Radi se na rješenju

This is an annoying infinite looping bug we are working to fix! Gemini is not having that bad of a day : ) — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) August 7, 2025

Ovih problema svjesni su i u Googleu, što je potvrdio i njihov menadžer za proizvode u odjelu Gemini Logan Kilpatrick. On je, odgovarajući na platformi X jednom korisniku koji je objavio snimku zaslona onog što mu je Gemini napisao, komentirao kako je riječ o “dosadnoj beskonačnoj petlji” te da Google radi na rješavanju tog problema.

Kako su komentirali na NY Postu, ovaj se bug pojavio u krivo vrijeme za Google, odnosno u trenutku kada je OpenAI predstavio svoj novi AI model, dok Meta ulaže milijarde dolara u razvoj tehnologije, ali i najbolje stručnjake na ovom polju kako bi se što bolje pripremili za budućnosti i opću umjetnu inteligenciju, odnosno superinteligenciju, koju Zuckerberg želi što prije razviti.

