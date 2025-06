Google ponovno šokirao s halucinacijama: Ono što su savjetovali, nikad nemojte napraviti

Nakon što godinama Google nije imao pravu konkurenciju na tržištu pretraživanja, pojavio se ChatGPT i u potpunosti promijenio situaciju. Umjesto da, nakon upisa pretraživanja, korisnici odgovore traže među linkovima koje im tražilica predloži, AI chatbot je preskočio taj ponekad i dugotrajan proces i odmah im daje odgovore. Ukratko, umjetna inteligencija pretražuje internet umjesto korisnika i u roku od nekoliko sekundi daje im odgovor na upit.

Pogreške ChatGPT-a treba nazvati njihovim pravim imenom - sr*njima, tvrde stručnjaci u novom istraživanju

Ti odgovori, kako se pokazalo, nisu baš uvijek točni i umjetna inteligencija ponekad halucinira, odnosno izmišlja, no bez obzira na to, takav je način pretraživanja brzo postao iznimno popularan među mnogim korisnicima koji su počeli sve manje guglati, a sve više se oslanjati na ChatGPT.

Ta promjena upalila je alarm u Googleu jer je time ugrožen njihov poslovni mode, odnosno glavni izvor zarade - oglašavanje pored rezultata pretraživanja.

Izdavači gube promet

Kompanija je odgovorila predstavljanjem vlastitog AI chatbota Gemini koji se na početku nije proslavio zbog haluciniranja i treniranja umjetne inteligencije u “woke duhu”. Fotografije crnih vikinga, pape koji je prikazan kao žena i drugih nasmijale su internet, ali i osramotile kompaniju.

Google, kao i OpenAI i druge AI kompanije s vremenom su smanjili takvo izmišljanje umjetne inteligencije, odnosno haluciniranje, no ono je i dalje prisutno te kako možemo vidjeti iz nekih primjera može biti prilično opasno.

Stručnjaci upozoravaju da AI alat koji se koristi u bolnicama izmišlja nepostojeće lijekove i halucinira stvari koje nitko nije rekao

Kao odgovor ChatGPT-u i pretraživanju interneta putem tog chatbota, Google je predstavio AI Overviews. Ta je opcija napravljena kako bi na upite pretraživanja na Googleu u vrhu stranice dala direktan odgovor na pretraživački upit. Na Googleu se i dalje prikazuju linkovi na stranice na kojima možete naći odgovor, no mnogi više niti ne skrolaju prema dnu ekrana, već koriste odgovor koji im daje Gemini.

Dok takav alat nije dobar za izdavače, odnosno internetske stranice i portale jer se pokazalo da se broj klikova na njih smanjuje za čak 40 do 60 posto kada se prikaže Googleov AI odgovor, on bi trebao biti odličan za same korisnike jer odrađuje pretraživanje umjesto njih.

Kompleksniji AI modeli mogu biti skloniji pogreškama

U teoriji je to idealno jer daje odgovore na upit i značajno štedi vrijeme, no u praksi se to pokazalo problematičnim. Naime, pokazalo se kako Gemini i dalje nije imun na haluciniranje i izmišljanje informacija.

Na NY Postu objavili su jedan takav primjer koji može biti iznimno opasan. Naime, na upit kako napraviti pizzu da se sir bolje zalijepi na tijesto, AI Overviews dao je nevjerojatan odgovor. Umjetna inteligencija predložila je da se sir s ljepilom zalijepi na pizzu što, naravno, nikada ne smijete napraviti.

Šef najbrže rastuće tehnološke kompanije na svijetu otkrio koliko smo daleko od "pouzdanog AI-ja"

To je samo jedan od više primjera kako oslanjanje na AI i dalje može biti opasno te kako ova tehnologija može dati krive odgovore na vaše upite. Iako se očekuje kako će s dužim razdobljima razvoja i treniranja AI biti manje sklona greškama, dio stručnjaka zabrinut je kako će sve kompleksniji AI sustavi postati skloniji greškama. Iz OpenAI-a tako su nedavno priznali kako njihovi posljednji modeli o3 i o4-mini haluciniraju više nego ranije verzije.