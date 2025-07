Znate li kako zaštititi svoje električne uređaje tijekom grmljavinskog nevremena?

Grmljavinsko nevreme nije ugodno iskustvo ni za ljude, a ni za njihove elektroničke uređaje. I dok se ljudi mogu skloniti na sigurno, elektronički uređaji to ne mogu sami.

Iako sama grmljavina (zvuk koji se čuje) nije opasna za elektroniku (kao što su televizori, ruteri, pametni telefoni, računala...), udar munje može izazvati veliku štetu.

Znate li što možete i što biste trebali učiniti kako biste mogućnost kvara odnosno uništenja uređaja sveli na najmanju moguću mjeru? Donosimo vam nekoliko konkretnih i jednostavnih savjeta koji vam mogu pomoći.

Kako munja prijeti elektronici?

Svaki elektronički uređaj ima maksimalno opterećenje napona koje može izdržati. Tijekom redovitog korištenja napon u električnim instalacijama blago varira. No prilikom grmljavinskog nevremena, kad munja udari negdje blizu ili čak direktno u električne vodove, snažni i nagli porast napona može dovesti do preopterećenja, oštećenja (topljenja osjetljive elektronike) ili čak i do zapaljenja uređaja.

Kako zaštititi svoje elektroničke uređaje?

Prije svega, isključite kabele za napajanje iz utičnica tijekom nevremena.

Kad je uređaj spojen u utičnicu, spojen je i na električnu mrežu. Ako munja udari u tu električnu mrežu na vašem području, bilo da se radi o generatoru, transformatoru ili pak stupu na kojem je dalekovod, taj se udar prenosi i dolazi izravno do vaših uređaja.

Stoga, kako biste to izbjegli, isključite što je više moguće uređaja, odnosno njihovih kabela iz struje. Uređaji koji zahtijevaju stalni protok električne energije, kao što su hladnjaci, zamrzivači ili medicinski uređaji, mogu ostati uključeni.

Podsjetimo, ne postoji jamstvo da će munja udariti unutar vašeg područja i uzrokovati skok u naponu, ali uvijek je mudro poduzeti mjere opreza i isključiti svoje uređaje iz struje.

Zaštitite svoje elektroničke uređaje od samog udara

Iako gotovo sve zgrade u Hrvatskoj imaju nekakav gromobran, koji bi u slučaju udara munje tu silnu energiju trebao provesti na sigurno u zemlju, uvijek postoji opasnost da munja udari u samu zgradu (umjesto u gromobran) ili pak u okolno područje i tako pogodi cijevi ili žice koje vode u zgradu odnosno kuću. Metalne cijevi (poput onih za vodu) i žice koje vode iz zgrade ulazne su točke i dovest će do strujnog udara kada munja udari u njih izravno ili u blizini.

Što su cijevi dublje u zemlji, manja je šansa da će električni naboj doći do njih jer će ga tlo neutralizirati.

Dalekovodi, telekomunikacijski vodovi i slična infrastruktura koja je razvučena po stupovima i nalazi se u zraku, trebali bi imati uzemljenu zaštitnu žicu spojenu sa stupom kako bi munju usmjerili u zemlju i tako spriječili prenošenje udara po žicama. Ako do vaše kuće ili zgrade dolaze takvi kabeli, posavjetujte se s električarem o tome što možete napraviti kako biste ih uzemljili (ako već nisu uzemljeni).

Isključite kabel za internet

Iako veće količine električne energije prolaze kroz strujne kabele u uređaje, munja može proći i kroz komunikacijske kabele. Električne struje teku kroz komunikacijske kabele, kao što su kabeli Cat 5e Ethernet, i šalju informacije između uređaja. Ta sposobnost prijenosa električne struje omogućuje širenje munje kroz kabele i utjecaj na povezane uređaje.

Na primjer, prijenosno računalo koje nije spojeno na električnu utičnicu, ali ima Ethernet kabel koji ga povezuje s LAN utičnicom, moglo bi također nastradati ako dođe do udara munje. Kada odspajate kabele za napajanje iz utičnica, isključite sve mrežne ili Ethernet kabele koji se spajaju na zidove.

Također, isključite i kabele iz svog rutera (samo ih označite prije toga kako biste znali vratiti ih na pravo mjesto kasnije).

Instalirajte zaštitu od prenapona

Ako se nalazite u području u kojem su grmljavinska nevremena česta ili pak želite biti sigurni da će vaši uređaji biti zaštićeni, jedan je od načina instalacija zaštite od prenapona.

To može biti produžni kabel koji je opremljen zaštitom i koji će zaštititi sve uređaje koji su u njega uključeni od nagle promjene visine napona.

Postoji i mogućnost instalacije zaštite od prenapona u obliku zaštite razvodnih ormara, elektroinstalacija i uređaja od posljedica atmosferskih pražnjenja. Na taj način instalira se zaštita na samom ulasku električne energije u stan ili kuću te automatski štiti uređaje u tom prostoru od prenapona. Za takvu instalaciju ipak je potrebno obratiti se ovlaštenom električaru.