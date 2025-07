Savjet stručnjaka: Ovo su 2 najvažnija znaka da vas netko pokušava prevariti

Kao što često možemo pročitati u domaćim medijima, prevare u Lijepoj Našoj – bilo da je riječ o obećanjima o velikoj zaradi ulaganjem u kriptovalute, bilo o lažnim SMS porukama vezanima uz oglasnike ili dostavne službe – postale su gotovo svakodnevica.

Građani željni brze zarade, ali i oni koji iz nepažnje zanemare upozorenja, nerijetko ostavljaju svoje osobne podatke i podatke bankovnih kartica na sumnjivim internetskim stranicama do kojih dolaze putem poveznica u porukama. Time se dovode u ozbiljan rizik – ne samo da mogu ostati bez znatne svote novca, već mogu i upasti u dodatne probleme ako njihovi podaci dospiju u ruke kibernetičkih kriminalaca.

S AI prevare su sve opasnije

Dok su takve prevare i sada česte, sigurnosni stručnjaci upozoravaju kako bi u budućnosti mogle biti još češće i opasnije, odnosne posljedice bi mogle biti još veće. Razlog je, naravno, umjetna inteligencija koja će se sve više koristiti u prevarama kako bi one bile što realnije jer će prevaranti moći gotovo pa savršeno imitirati tuđe glasove te stvarati realna deepfake videa.

O tome kako prepoznati prevare te koji su najčešći znakovi da vam netko želi uzeti novac ili se dokopati podataka o karticama i drugih osobnih podataka, na jednom nedavnom podcastu govorio je izvršni direktor za sigurnost Coinbasea Philip Martin.

On je svima savjetovao da je prvi korak kako bi se izbjegle takve prevare - biti skeptičan. Prije svega, ne vjeruj ničemu. Ne vjeruju nikome. To bi trebala biti početna točka, objasnio je.

Dakle, na svaki SMS, mail ili poziv u kojem se od vas traži neka akcija u koju su u uključene financije, odnosno na svaki investicijski savjet treba gledati s oprezom i ne uzimati ih zdravo za gotovo.

Pritisak i šutnja

Njegov drugi savjet jest da, pogotovo ako se to odnosi na neke financijske odluke, o njima razgovarate s prijateljima, roditeljima i partnerima. Oni bi mogli prepoznati neke znakove kako vas netko može prevariti, o kojima možda vi ne razmišljate toliko.

Martin je objasnio i koji su ključni znakovi da vas netko pokušava prevariti putem interneta. Najvažniji takav znak jest što vas netko požuruje i stvara pritisak na vas da što prije donesete određenu odluku, a prvenstveno se radi o odlukama vezanim uz financije. Prevaranti stvaraju okruženje u kojem ljudi nemaju vremena razmisliti je li to dobar odluka ili nije. Stječe se dojam da se pojavila neka prilika koju odmah treba iskoristiti pa nema vremena niti za razmišljanja ili analize takve odluke.

Drugi znak koji bi trebao upaliti crvenu lampicu da nešto nije u redu jest kada prevaranti korisnicima daju instrukcije da nikome ne govore što misle napraviti, prije nego to naprave. Naime, ako nekome kažete da namjeravate uložiti novac na temelju savjeta osobe koja vam se javila preko interneta i želi da sve ostane tajno jer je to super prilika za veliku zaradu, jasno je kako će vam svi savjetovati da to ne radite.

Izvor: Yahoo Finance